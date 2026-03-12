МВР с “гореща линия” за нарушения преди вота на 19 април

"За нашето правителство още от самото начало ясно заявен приоритет е провеждането на прозрачни избори, най-големите ни усилия са насочени точно в тази посока", заяви служебният премиер Андрей Гюров по време на срещата му в Министерския съвет с наблюдатели на изборите.

В разговора участва и министърът на вътрешните работи Емил Дечев.

Гюров акцентира върху прозрачността, диалога с гражданското общество и изключително ценния опит на наблюдателите по отношение на изборния процес. Той беше категоричен, че ще бъдат предприети всички необходими мерки, за да се проведат изборите съобразно законовите разпоредби и да се противодейства на нарушенията.

Специално акцентира върху целенасочената и последователна работа на МВР по отношение на организацията на изборния процес.

Министърът на вътрешните работи Емил Дечев изтъкна възможността наблюдателите също да подават сигнали, ако получат информация за изборни нарушения, пише bTV.

Дечев отбеляза още, че месец преди вота в МВР ще заработи открита линия за получаване на сигнали от граждани, свързани с нарушения на Изборния кодекс, а също така и с евентуални престъпления във връзка с изборите.

Дечев беше категоричен, че успешното противодействие на купуването и продаването на гласове ще се базира на незабавна и прецизна работа по всеки получен сигнал. По думите му именно по този начин ще се гарантират прозрачни и честни избори.