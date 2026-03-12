Дева Касел с уникална визия на корицата на Vanity Fair Италия

Дева Касел отново привлече вниманието с изключително стилна и красива визия.

Дъщерята на Моника Белучи и Венсан Касел краси мартенския брой на списание Vanity Fair Italia. В откровено интервю моделът говори за любовта и първите си стъпки в киното. Само на 22 години тя вече впечатлява с роли и кампании за брандове като Dior, Max Mara, Dolce & Gabbana, а сред най-впечатляващите ѝ начинания е минисериалът на Netflix „Леопардът“.

Пред обектива на Люк Бракет, Дева блести в няколко класически аутфита – за главната корица е с грим тип „фаталната жена“ – бляскави устни в тъмночервено, лек опушен грим и подчертани вежди, червен маникюр и малка черна рокля. За втората корица, на която е с актьора Жулиен дьо Сен Жан, визията на Дева е по-ефирна и нежна – бяла рокля с голо рамо и малки детайли от цветчета, сексапилни устни в нюд и пърхащи мигли.

Акцент във визията са сладките ѝ къдрици на фона на червения кабриолет, в който са двамата с Жулиен.

На друг кадър от фотосесията, на който двойката е в хотелска стая, Касел носи секси червено бельо тип бралет, черен чорапогащник и сандали с токчета.

И докато се чудите откъде ви е позната тази класическа женска красота... ви припомняме, че Дева е дъщеря на Моника Белучи.

