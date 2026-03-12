КЗП откри нарушения при жалбите на завишените сметки

Комисията за защита на потребителите установи нелоялнитърговски практики при разглеждането на жалби засметки за електроенергия от трите електроснабдителнидружества в страната, както и неравноправни клаузи в общите условия. Това беше решено на извънреднозаседание на Комисията днес, след инициирани проверки по повод множество сигнали от потребители за високисметки за ток.

В хода на проверките от дружествата беше изисканаподробна информация за постъпилите жалби, начина натяхното разглеждане и предприетите действия по тях. Анализът на предоставената документация показва, чепочти всички възражения срещу сметки за периода 1 януари – 4 март 2026 г. са били отхвърлени катонеоснователни.

Проверките на електроснабдителните дружества най-често са се ограничавали до формално сравнение междуфактурираните количества електроенергия и данните, предоставени от мрежовия оператор, както и до проверкана приложените ценови тарифи.

Според Комисията, наличието на съществено увеличение на броя на подадените възражения, крайните снабдители е следвало да проявят необходимата професионална грижа и да предприемат активни действия за изясняване обективните причини, включително чрез изискване на задълбочени проверки на средствата за търговско измерване, чрез оператора на електроразпределителната мрежа.

На практика потребителите, подали жалби за сметките си, са получавали предимно формални отговори, без реалноизясняване на спорните обстоятелства. Подобноповедение създава привидност за процедура поразглеждане на възражения, която не гарантира ефективназащита на правата и интересите на потребителите.

Проверките на интернет страниците на дружествата същопоказват пропуски в предоставянето на информация заподаване и разглеждане на жалби. Установено е, че липсваясна, достъпна и систематизирана информация запроцедурите за регистриране и разглеждане напотребителски оплаквания, както и за действията, коитодружествата предприемат при постъпване на жалби.

Не се предоставя достатъчно информация и за различнитевидове потребителски оплаквания – например сигнал, рекламация, искане за проверка на фактурираноколичество, искане за проверка на измервателен уред илиоплакване относно качеството на доставянатаелектроенергия.

В резултат на установените нарушения Комисията зазащита на потребителите ще наложи имущественисанкции съгласно закона в размер до 25 000 евро за всякоустановено нарушение и забранява прилагането насъответните нелоялни търговски практики занапред.

При проверките на Комисията е установено и наличие на неравноправни клаузи в Общите условия. Със свое решение констатира , че определени клаузи не отговарят на изискванията на Закона за защита на потребителите, тъй като накърняват равнопоставеността на страните в договорното отношение, поставят дружеството в привилегировано положение и по този начин водят до значително неравновесие между правата и задълженията на предприятието и потребителя.

Предстои ново произнасяне на Комисия за защита напотребителите по отношение на проверките на операторите на електроразпределителните мрежи заевентуални нарушения на потребителските права.