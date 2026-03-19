Кремъл слуша от покривите на Виена: Антените от Студената война се завърнаха

Четири години след инвазията в Украйна, покривите на руските дипломатически сгради във Виена са се превърнали в това, което са били по време на Студената война: платформи за радиоелектронно разузнаване (SIGINT) в континентален мащаб, пишат Financial Times и ORF.

От горните етажи на бившата Императорска школа за езда във Виена зад позлатените куполи на Руската православна катедрала може да се видят няколко сателитни антени. Всички посолства трябва да комуникират сигурно със своите столици. Но тези антени, разположени на покрива на руската мисия в центъра на Виена, имат друга цел, според западни експерти по сигурността и служители, цитирани от Financial Times, който посвещава обширно разследване на темата.

Те не са обърнати на изток. Какво означава това?

Първо, те не са ориентирани на изток, към Москва, както би било нормално за дипломатическите комуникации. Те гледат в друга посока - към Запада, към Африка, към Близкия изток.

Това просто техническо наблюдение отваря цяла архитектура на интерпретация: Русия не просто комуникира, тя слуша. И не го прави точно, а по систематичен, организиран начин.

Четири години след началото на войната в Украйна, покривите на огромната дипломатическа централа на Русия в австрийската столица тихо възродиха една от най-важните си функции от ерата на Студената война: тази на най-голямата секретна платформа за прихващане на сигнали на Кремъл на Запад.

"Това е едно от основните ни притеснения относно руската активност тук. Знаем, че са атакували правителствените и военните комуникации на НАТО със средствата, с които разполагат", казва висш европейски дипломат, базиран във Виена. "Виена стана много важна за тях... това е техният център в Европа."

Какво се шпионира Виена?

От Виена Русия шпионира не само сателитните и електронните комуникации в Европа, но и тези в Близкия изток и Африка, твърдят цитираните служители и експерти.

Докато нахлуването в Украйна през 2022 г. предизвика вълна от експулсирания на руски дипломатически представители от повечето европейски страни, неутрална Австрия предприе по-толерантен подход към аванпостовете на Москва. Дори австрийската агенция за вътрешно разузнаване (DSN) наскоро предупреди, че "техническите възможности и адаптивното подреждане на станциите за разузнаване на Руската федерация във Виена представляват значителен риск за сигурността в областта на контраразузнаването".

Служител на западното разузнаване във Виена заяви, че през последните две години са наблюдавали инсталирането на няколко нови антени и други необичайни инсталации на покрива. Интерес представлява и честотата, с която някои от руските антени са били премествани, добавя служителят. Това показва, че те се използват много активно за насочване към множество спътници, казва той, подчертавайки, че антените, използвани за комуникациите на посолството с Москва, не трябва да бъдат местени.

Директна атака срещу Мюнхен?

В навечерието на Мюнхенската конференция по сигурност миналия месец например една от най-големите антени на покрива беше преориентирана. Тя се върна на предишната си позиция ден след края на конференцията.

MSC е най-важната годишна световна среща в Европа на служители и политици в областта на сигурността и отбраната. Проследяването на преместването на тези антени може да предостави рядка представа за руските интереси в областта на SIGINT.

Докато западните разузнавателни агенции не са склонни да говорят за техническите възможности на Русия, анализът на отворени източници може да попълни липсващата информация. Стотици изображения с висока резолюция на оборудването на покрива, видени от FT и анализирани от експерти, дават някои улики за това от какво се интересуват руските шпиони.

"Russencity" и инженерите в NomenNescio

Снимките са направени през последните две години от NomenNescio (на латински "не знам името") - група инженери по електроника и ентусиасти по комуникации, базирани във Виена, които документират покрива на най-големия руски комплекс във Виена, шеговито наречен "Russencity".

Разположен на източния бряг на Дунав, Russencity е комплекс, заобиколен от огради с висока степен на сигурност и състоящ се от няколко жилищни сгради и училище за децата на руски дипломати. В центъра му е шестетажна осмоъгълна сграда, в която се помещава руската мисия в ООН, чийто покрив е покрит със сателитни чинии.

Ерих Мохел, говорител на NomenNescio, заяви, че групата е направила изображения с висока резолюция на този покрив и въздушни снимки, за да разбере от кои сателити се интересуват руснаците във всеки един момент.

"Повечето антени в "Russencity" са насочени на запад, каза Мохел, към някои от 18-те геостационарни спътника между нулевия меридиан и 15-та географска дължина. Изображенията на сателитните приемници (известни като нискошумови конвертори или LNC), монтирани пред антените, разкриват честотите, които те приемат. Идентифицирахме четири спътника", казва Мохел: Eutelsat 3B и 10B, SES5 и Rascom QAF1.

Четири от тях служат за осигуряване на комуникация между Африка и Европа. Изображенията на NomenNescio показват също, че руски експерти са инсталирали специални устройства пред своите локални наземни кораби (LNC), което им позволява да "гледат" сателитни сигнали в много по-широк обхват, отколкото би позволила обикновена конфигурация.

Виена е "оптимално позиционирана" за това, обяснява Мохел, посочвайки, че на малко над 100 км югоизточно, в Афленц, се намира една от основните сателитни комуникационни станции в Европа. Австрийската столица е интересна и като база за много международни организации, като агенциите на ООН, ОССЕ, МААЕ и ОПЕК - всички от които имат свои собствени сателитни терминали.

Russencity, чието строителство започва през 1983 г., най-вероятно е проектиран от самото начало за дейности по прихващане на сигнали, на мнение е Томас Риглер, австрийски историк, специализиран в шпионажа.

"Това намерение вероятно е било вградено в проекта", добавя той.

Комплексът е поръчан от Юрий Андропов, дългогодишния ръководител на КГБ, който за кратко ръководеше Съветския съюз. Проектиран е от градския архитект на Москва като "декларация за стратегическото значение на Виена", казва Рийглер.

Виена, център за руски шпиони

Инвестицията се е отплатила. Във време, когато руските агенти са под огромен натиск в други части на Европа, Виена е процъфтяващ град за тях. Русия все още има около 500 дипломатически служители в града, от които до една трета вероятно работят под прикритие като шпиони, според оценки на австрийските разузнавателни служби.

"Russencity" е едно от малкото места, участващи в SIGINT дейности.

"Досега сме анализирали само малка част от дейността", казва Мохел.

Снимки на руското посолство зад катедралата, например, показват антени и друго оборудване, открито в "Russencity". Руският културен център на Брамсплац също има значителни инсталации на покрива. И има поне четири антени на покрива на бивш санаториум на Щернвартещрасе - някога клиника, тайно използвана от началниците на НКВД на Сталин за възстановяване и придобита от руснаците през 1953 г.

Признаци на скорошна активност

На друго място близо до Дунав има признаци на скорошна активност. Малко хора знаят, че двете нискоетажни жилищни сгради също принадлежат на руската държава. В продължение на много години сградите са били неизползвани. Сега има камери за наблюдение. Входът е подсилен. Автобус спира пред сградата всеки ден. А сателитни снимки показват, че на покрива е монтирана малка кабина. Подобни кабини могат да се видят на покривите на посолствата на САЩ и Великобритания.

Мохел казва, че са построени, за да покриват чувствително оборудване с материал с ниска плътност. Всички големи разузнавателни сили събират SIGINT във Виена, твърди Риглер.

"Руснаците го правят много открито и често по доста груб начин", дорпълна той. "Това идва от позиция на доверие."

Австрийското контраразузнаване не може да направи много

Австрийското контраразузнаване може да направи малко: съгласно австрийското законодателство шпионажът може да бъде преследван само ако е насочен срещу националния интерес. Въпреки препоръките на DSN, Виена не е проявила особен интерес към експулсиране на дипломати или предприемане на други действия срещу руски агенти.

DSN е предоставила на правителството списък с хора, за които знае, че управляват тайни руски станции за радиоразузнаване във Виена. Но служителите смятат, че действията въз основа на тази информация само ще провокират Русия.

Австрийското министерство на вътрешните работи отказа коментар извън заключенията на последния доклад на DSN. Руското посолство във Виена също не отговори на искане за коментар.

Австрия е неутрална и не е член на НАТО, но през последните години положи съгласувани усилия за възстановяване на отношенията си със сигурността с други европейски страни. Част от тези усилия е била да се признае - поне при закрити врати - че Русия представлява споделена заплаха.

Експулсирането на дипломатически лица все още не е на дневен ред, но, казва австрийски служител по сигурността, това не означава, че няма други начини, по които Австрия може да помогне за възпиране и осуетяване на руски дейности, враждебни на европейските интереси. Споделя се много информация за случващото се във Виена, казва служителят. В областта на разузнаването, добавя той, понякога е по-добре да наблюдаваш, отколкото да действаш.