Дипломат поиска Марта Кос да бъде отстранена от ЕК незабавно

Скандалът около еврокомисаря по разширяването Марта Кос се задълбочава, след като се появиха обвинения за нейни връзки със зловещите тайни служби на бивша Югославия. Темата вече достига и до Европейски парламент, където се обсъжда възможността за извънредно изслушване по настояване на Европейска народна партия.

Според първия главен преговарящ на България с ЕС и бивш заместник-министър на външните работи Владимир Кисьов, ситуацията изисква незабавни действия. Той е категоричен в позицията си, че Ксо трябва да бъде отстранена.

“Освен изслушването в Европейския парламент, словенското правителство трябва да поиска оттеглянето ѝ от Европейската комисия“, заяви каза Кисьов.

По думите му обвиненията срещу Кос не са просто личен казус, а имат по-широки последици за политиката на разширяване на Европейския съюз. “Това е престъпление към цялостното развитие, още повече в момент, когато разширяването на ЕС на Балканите е изключително трудно“, подчерта той.

Кисьов посочи, че регионът и без това е изправен пред сериозни предизвикателства – от напрежението в отношенията между България и Северна Македония до сложните въпроси около Косово и Сърбия.

Съмнения около ролята ѝ на Балканите

Дипломатът обърна внимание и на поведението на Кос при посещенията ѝ в региона. “Видяхме, че тя беше в Сърбия, но не посети Косово. А поведението на Александър Вучич спрямо нея не беше особено деликатно“, отбеляза Кисьов. По думите му това може да се обясни и с познаването на нейната биография.

“Възможно е това отношение да се дължи на факта, че Вучич много добре познава нейната кариера и връзките ѝ с тайните служби“, на мнение е дипломатът.

Кисьов подчерта, че в настоящата геополитическа обстановка регионът има нужда от доверие и стабилност, а подобни скандали ги подкопават. “При тази ситуация Балканите имат нужда от стабилност. С хора, които са били част от тайни служби, включително и на българската Държавна сигурност, трудно може да се очаква, че ще работят в тази посока. Това са хора, които са служили на кого ли не, и най-вече на Съветския съюз“, заяви той.

Призив за политическа отговорност

Кисьов е категоричен, че наличната информация е достатъчна за бързи действия. „Данните, които се изнасят, дават основание тя да бъде незабавно махната от този пост“, подчерта той.

Според него случаят не трябва да бъде разглеждан само през призмата на индивидуални права, а като въпрос на политическа отговорност и доверие в европейските институции. / БГНЕС