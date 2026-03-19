Заплашен ли е ЕС от нова газова криза?

Европейският съюз (ЕС) се опасява от паника на пазара на газ поради критично изчерпване на запасите от гориво, съобщава Politico, позовавайки се на анализатори.

Според разпоредбите на ЕС, страните членки са длъжни да поддържат газовите резерви на 90% от капацитета си за съхранение за зимата. Тазгодишният зимен сезон обаче беше по-суров. В резултат на това до март резервите на европейските страни бяха спаднали до по-малко от 30%. Това е най-ниското ниво от 2022 г. насам.

Нараства тревогата относно необичайно ниските нива на газовите запаси в Европа, тъй като войната в Иран заплашва да предизвика конфликт между страните заради намаляващите глобални енергийни доставки.

ЕС изисква от страните членки да поддържат газови резерви на 90% от капацитета до зимата — мярка, въведена след руската инвазия в Украйна през 2022 г. Но по-студената от обичайното зима тази година изчерпа тези резерви до под 30% към март, най-ниското ниво от 2022 г.

С растящите цени на газа, след като иранските атаки ефективно затвориха Ормузкия проток — тесния проход, през който преминават 20% от световния втечнен природен газ, от които 6% са били предназначени за Европа — задачата за попълване на тези запаси до зимата носи по-голям риск.

Зад кулисите правителствени служители и лобисти от индустрията предупреждават, че страните могат да се втурнат да изпълнят тези цели наведнъж, ако правилата не бъдат облекчени, което ще повиши търсенето и ще позволи на търговците да се възползват от скока в цените.

Това е динамиката, която накара търговците да наддават цените на газа до над 300 евро за мегаватчас през 2022 г.,

като високите нови цели за съхранение утежниха рязкото нарастване на търсенето, последвало съкращенията на доставките от Русия.

Анализаторите казват, че трудността при попълването на тези резерви ще се утежни и от ожесточената конкуренция от Азия, която е по-пряко изложена от Европа на доставките на газ, които някога преминаваха през Персийския залив. Това може да доведе до по-високи цени на газа в средата на годината, което ще подкопае стимула за търговците да продават през зимата и да съхраняват през пролетта и лятото.

Официални представители подчертават, че все още е рано. Но вече много европейски правителства обмислят да се позоват на съществуващите изключения, които им позволяват да облекчат целите за съхранение, за да намалят обхвата на едрото закупуване, според трима европейски енергийни служители, запознати с въпроса.

Междувременно поне три държави смятат, че изпълнителният орган на ЕС трябва да въведе гъвкавост извън съществуващата рамка, включително понижаване на целта с до 30 процента, казаха двама от служителите. Страните също така търсят нов механизъм на ЕС за координиране на покупките на газ, добавиха те.

Комисията все още не е взела решение как най-добре да реагира, казаха източниците. Но и тя изрично е отбелязала въпроса, както на срещата на министрите на енергетиката в понеделник, така и на предишни срещи на посланици и национални експерти по енергетика през изминалата седмица, според цитираните по-горе източници и служител на ЕС.

Публично служителите остават оптимистични. Например, резервите на Германия са на 22% от капацитета, след като Берлин настоя да намали целите си за съхранение миналата година, но министърът на икономиката на страната, Катерина Райхе, омаловажи проблема.

Други са по-нервни.

„Статуквото е неустойчиво — съществуващите механизми не осигуряват достатъчно сигурността на доставките на газ, защото стимулите за пълнене на газовите хранилища са недостатъчни“, заяви във вторник Себастиан Хайнерман, управляващ директор на германската асоциация за съхранение INES.

Лоббистката група на газовата индустрия Eurogas също предупреди, че строгите регулации на ЕС, регулиращи превоза на втечнен природен газ — който може да бъде доставян на най-високата оферта, за разлика от фиксираните доставки на газ по тръбопроводи — правят продажбите към Европа по-малко привлекателни за много износители. Това допълнително намалява шансовете на ЕС да си осигури отчаяно необходимия гориво на все по-ограничен пазар.