Зеленски: Вече сме неразделна част от европейското семейство

Украйна също отбелязва Деня на Европа не формално или с лозунги, а с пълното съзнание, че е неразделна част от европейското семейство, каза президентът Володимир Зеленски по повод честванията на празника.
"Ние защитаваме Украйна, нашата независимост, нашето бъдеще – и по този начин ние в Украйна защитаваме нашата Европа. Европа, от която Украйна е била и ще остане част", каза Зеленски в социалната мрежа Х.
Today is Europe Day.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 9, 2026
And Ukraine is marking it not formally or through sloganeering, but fully aware that we are already an inseparable part of the European family. We are defending Ukraine, our independence, our future – and in doing so, we in Ukraine are defending our Europe. A… pic.twitter.com/Ks8YtXF3FD
"От първите дни на пълномащабната война до днес Европа е била до Украйна. И това не е благотворителност, това е избор, направен от европейците: да застанат на една страна със смелите и силните - украинците, които днес се борят за мир и истинска защита срещу тиранията, не само за себе си, но и за целия континент. И ние неминуемо ще защитим нашата държава, нашия народ и правото си свободно да избираме нашето бъдеще в Европа", добави Зеленски.