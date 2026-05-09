Зеленски: Вече сме неразделна част от европейското семейство

Защитаваме нашата независимост и бъдеще, добави президентът

09.05.2026 | 15:46 ч. 31
Reuters

Украйна също отбелязва Деня на Европа не формално или с лозунги, а с пълното съзнание, че е неразделна част от европейското семейство, каза президентът Володимир Зеленски по повод честванията на празника.

"Ние защитаваме Украйна, нашата независимост, нашето бъдеще – и по този начин ние в Украйна защитаваме нашата Европа. Европа, от която Украйна е била и ще остане част", каза Зеленски в социалната мрежа Х.

"От първите дни на пълномащабната война до днес Европа е била до Украйна. И това не е благотворителност, това е избор, направен от европейците: да застанат на една страна със смелите и силните - украинците, които днес се борят за мир и истинска защита срещу тиранията, не само за себе си, но и за целия континент. И ние неминуемо ще защитим нашата държава, нашия народ и правото си свободно да избираме нашето бъдеще в Европа", добави Зеленски.

Володимир Зеленски Ден на Европа чествания Украйна европейско семейство независимост
