САЩ имат достатъчно пари за войната с Иран

Правителството на САЩ разполага с достатъчно пари, за да финансира войната срещу Иран, но иска от Конгреса допълнително финансиране, за да гарантира, че армията ще бъде добре снабдена и в бъдеще. Това заяви американският министър на финансите Скот Бесънт пред телевизия Ен Би Си, предаде Ройтерс.

Бесент също така изключи възможността за увеличаване на данъците с цел финансиране на войната.

Искането на американската армия за допълнителни 200 милиарда долара за войната с Иран среща сериозна съпротива в Конгреса, като демократи, а дори и някои републиканци, поставят под въпрос необходимостта след значителните разходи за отбрана през миналата година.

Бесънт защити искането, без да потвърди конкретната сума. Президентът Доналд Тръмп все още не е внесъл официално предложение до Сената и Камарата на представителите за одобрение на средствата, като от администрацията му подчертават, че сумата може да се промени.

„Имаме достатъчно средства да финансираме тази война“, заяви Бесънт. „Това е допълнително финансиране. Президентът Тръмп засили военния капацитет, както направи и през първия си мандат, както прави и сега във втория си мандат, и иска да гарантира, че армията ще бъде добре снабдена занапред“, подчерта той.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви миналата седмица, че допълнителните средства са необходими, „за да сме сигурни, че сме адекватно финансирани за извършеното досега и за това, което може да се наложи да направим в бъдеще“.

Първоначалните данни сочат, че тази война може да се окаже най-скъпата за САЩ от продължителните конфликти в Ирак и Афганистан насам. Представители на администрацията са информирали законодателите, че само първите шест дни от войната с Иран са стрували над 11 милиарда долара.

Конгресът, където доминират републиканците, вече одобри рекордно финансиране за армията, откакто Тръмп започна втория си мандат през януари 2025 година. Миналия месец той подписа закона за бюджета за отбрана за фискалната 2026 година, който предвижда около 840 милиарда долара.

Освен това миналото лято въпреки опозицията на демократите Конгресът прие мащабен закон за намаляване на данъците и разходите, който включваше 156 милиарда долара за отбрана.

Бесънт също така защити действията на администрацията на Тръмп, предприето през последните дни, за премахване на санкциите върху иранския и руския петрол. Според него това ще позволи на други страни освен Китай, включително Япония и Южна Корея, да купуват петрол, като същевременно ще предотврати скок на цените на суровината до 150 долара за барел и ще намали общите приходи на Иран и Русия.

Той добави, че според анализ на американското министерство на финансите максималният допълнителен приход от продажба на петрол за Русия би бил около 2 милиарда долара.

(БТА)