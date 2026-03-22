Иран отговори на заплахите на Тръмп и също отправи закани

Иран отговори на ултиматума на Доналд Тръмп и заплаши, че ще нанесе удари по ключова инфраструктура в Близкия изток, съобщава Франс прес.

Припомняме, че американският президент предупреди, че при липса на пълно и безусловно отваряне на този стратегически воден път, който е от съществено значение за световните доставки, САЩ ще "ударят и унищожат" ирански електроцентрали, "започвайки с най-голямата".

Иран отговори, че ако Вашингтон изпълни заплахата си, иранските сили ще атакуват "енергийна, информационно-технологична и инфраструктура за обезсоляване на вода" в региона.

В ранните часове на деня израелската армия съобщи, че извършва удари "в сърцето на Техеран", като не даде повече подробности.

Иран нанесе вчера два удара в Южен Израел. Първият засегна жилищен район в Димона - град, в който се намира стратегически ядрен изследователски център в пустинята Негев. Ранени бяха около 30 души, като един от тях е с тежки наранявания. Вторият удар беше по град Арад, където бяха ранени 84 души, 10 от които са с тежки наранявания.

"Това е много тежка вечер в битката за нашето бъдеще", заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. "Решени сме да продължим да нанасяме удари по нашите врагове на всички фронтове”, каза още премиерът на Израел. / БТА