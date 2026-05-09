Тежко падане беляза днешния старт на Giro d’Italia

Още във втория си ден Джирото напомни на всички, че преди да го спечелиш трябва да го преживееш! Състезанието, което започна на фона на Черно море, за пореден път разкри най- жестоката си страна.

Тежко падане беляза и днешния старт от надпреварата, чийто първи три етапа се провеждат в България.

Етапът, който преминава от Бургас до Велико Търново, предложи сравнително спокойно начало, но около 23 километра преди финала се стигна до масово падане.

Мокра настилка

Причина за инцидента стана мократа настилка и високата скорост от около 65 км/ч на един от завоите, при което голяма група състезатели загубиха контрол и се озоваха на земята, а част от тях дори попаднаха извън трасето, под мантинелите.

Свързани статии Официален старт на Джиро д'Италия: Представиха 23 отбора в Бургас

Сред пострадалите са Реми Каваня и Адам Йейтс, като последният е получил наранявания по лицето. Най-сериозният удар обаче е за Джей Вайн, който е принуден да се откаже от състезанието.

Заради инцидента съдиите неутрализираха етапа за кратко, като пелотонът се движеше с ниска скорост, докато медицинските екипи оказваха помощ на пострадалите и трасето бъде обезопасено. Някои състезатели имаха затруднения дори да се изправят и да продължат.

След подновяването на състезателния ритъм етапната победа бе спечелена от уругваеца Гилермо Томас Силва, който първи премина финалната линия във Велико Търново. / БГНЕС