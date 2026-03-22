Тръмп с ултиматум: Отваряне на Ормузкия проток или “унищожава” електроцентралите на Иран

Президентът Доналд Тръмп заплаши да удари електроцентралите на Иран, ако страната не отвори напълно Ормузкия проток до понеделник, ескалирайки опитите си да принуди Иран да отвори отново водния път, тъй като цените на енергията се покачват, съобщава The Washington Post.

"Ако Иран не отвори напълно, без заплаха, Ормузкия проток в рамките на 48 часа от този момент, Съединените американски щати ще ударят и ще унищожат различните им електроцентрали, като започнат с най-голямата!“, заяви Тръмп в събота вечер в съобщение, публикувано в Truth Social.

Техеран до голяма степен е затворил жизненоважен пункт за корабоплаване, а президентът се опитва да окаже натиск върху европейските и азиатските страни да защитят пролива с военните си сили.

В същото време Тръмп се оплака, че съюзниците се бавят с присъединяването си към битка, започната без тяхното участие.

Международната агенция по енергетика нарече войната "най-голямото прекъсване на доставките в историята на световния петролен пазар“ и това повиши цените на газа с около 33% само за три седмици. Средната цена на газа в страната достигна 3,91 долара тази седмица, най-високата от почти четири години.

Ескалиращите удари на Иран по енергийната инфраструктура в Персийския залив също подхранват опасения от пълномащабна енергийна криза.

Предупреждението на Тръмп идва, след като Международната агенция за атомна енергия заяви, че проучва доклади от Иран за атака върху ядрен обект в събота. Нейният директор, Рафаел Мариано Гроси, призова за "военна сдържаност, за да се избегне всякакъв риск от ядрен инцидент“.

МААЕ заяви в събота, че Иран е съобщил за атака срещу ядрения обект в Натанз, южно от Техеран, който е едно от основните съоръжения за обогатяване на уран на Иран. Досега не е имало повишаване на нивата на радиация извън обекта в Натанз, съобщиха от агенцията.

Израелските отбранителни сили заявиха в съобщение в събота, че "не са запознати с удара по обекта“. Пентагонът не отговори веднага на искане за коментар.

Сателитни снимки показват, че Натанз е бил мишена по-рано този месец, след удари, извършени през юни 2025 г. от САЩ и Израел. Администрацията на президента Доналд Тръмп заяви след атаките миналото лято, че ядрените възможности на Иран са били "унищожени“ и че твърденията, че иначе са "фалшиви новини“. Доклади на американското разузнаване оценяват ударите като връщане на ядрената програма на Техеран с месеци назад, но не я елиминират.

Ударите в региона продължиха и в събота. Армията на отбранителните сили на Израел обяви, че е ударила десетки цели в Техеран, включително обекти за производство на ракети. Адмирал Брад Купър, ръководител на Централното командване, заяви, че Иран е "загубил способността си да изстрелва ракети и дронове с високите темпове, наблюдавани в началото на конфликта“. В съботно видео изявление той заяви, че САЩ "планират да елиминират способността на Иран да проектира значителна сила извън границите си“.

Същевременно конфликтът с Иран навлезе в нова фаза, след като Иран изстреля две балистични ракети срещу военната база на САЩ и Великобритания "Диего Гарсия" в Индийския океан, предаде в събота иранската новинарска агенция Мехр.

Изострянето на ситуацията сигнализира, че войната се развива в опасна нова посока в началото на четвъртата седмица от началото си, допълва АР.