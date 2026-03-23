Пожар на руско пристанище до границата с Финландия след атака с дронове

Нанесени са щети на танкер с гориво

23.03.2026 | 08:33 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Пожар избухна на руското пристанище Приморск след атака с дронове срещу Ленинградска област, близо до финландската граница, съобщиха тази сутрин руските власти, цитирани от Франс прес.

„Над 50 дрона“ бяха свалени през нощта над северозападната Ленинградска област, написа губернаторът ѝ Александър Дрозденко в Телеграм.

„Нанесени са щети на танкер с гориво на пристанището в Приморск, причинявайки пожар“, съобщи той по-рано, уточнявайки, че няма евакуирани служители.

Пристанищният град на брега на Балтийско море е разположени между финландската граница и Санкт Петербург.

Украински атаки и друг път са докладвани в този район, но от началото на войната през февруари 2022 г. районът рядко е цел на ударите в конфликта между Русия и Украйна, отбелязва АФП.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

