Пожар на руско пристанище до границата с Финландия след атака с дронове

Пожар избухна на руското пристанище Приморск след атака с дронове срещу Ленинградска област, близо до финландската граница, съобщиха тази сутрин руските власти, цитирани от Франс прес.
„Над 50 дрона“ бяха свалени през нощта над северозападната Ленинградска област, написа губернаторът ѝ Александър Дрозденко в Телеграм.
„Нанесени са щети на танкер с гориво на пристанището в Приморск, причинявайки пожар“, съобщи той по-рано, уточнявайки, че няма евакуирани служители.
Пристанищният град на брега на Балтийско море е разположени между финландската граница и Санкт Петербург.
Украински атаки и друг път са докладвани в този район, но от началото на войната през февруари 2022 г. районът рядко е цел на ударите в конфликта между Русия и Украйна, отбелязва АФП.
(БТА)
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.