Защо Йордания губи търпение с Иран

В навечерието на Коледа 2004 г. камион-бомба, насочен към посолството на Йордания в Багдад, избухна, убивайки девет души. По-късно крал Абдула II обвини шиитска група с подкрепата на иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция (IRGC) за атаката. Хашемитският владетел отиде в Техеран предходната година, за да укрепи отношенията, но крал Абдула отбеляза в мемоарите си, че планираната му инициатива „буквално се изпари“. Посещението на краля в Иран през 2003 г. щеше да бъде последното му, пише за TNI Аарон Магид, автор на скорошна биография за крал Абдула II на Йордания.

Разочарованието на Аман от Иран само се задълбочи през последните седмици. На 18 март говорителят на правителството на Йордания заяви, че Иран е изстрелял над 200 ракети и дрона по Хашемитското кралство, откакто Съединените щати и Израел започнаха бомбардировките над Техеран на 28 февруари. Министерството на външните работи на Йордания призова иранския шаже д'афер за порицание на 1 март, протестирайки срещу „фрапантното нарушение“ на суверенитета на Йордания от страна на Техеран и „неприемливата ескалация, която заплашва безопасността на гражданското население“.

Откакто избухна войната, крал Абдула многократно осъжда иранската „агресия“ и отказва да критикува убийството на върховния лидер аятолах Али Хаменей. На 4 март министърът на външните работи Айман Сафади обяви, че всички йордански дипломати от посолството в Техеран са били изтеглени.

Ракетните атаки на Иран също така нанесоха щети на икономиката на Йордания в по-широк смисъл. „Джордан Таймс“ съобщи, че 100% от резервациите за март са били анулирани в Петра, популярна туристическа дестинация. „Роял Йорданиян“ и международните авиокомпании бяха принудени да спрат някои полети на международното летище „Кралица Алия“ в Аман. На 2 март йорданският държавен вестник „Петра Нюз“ съобщи, че Иран се е опитал да хакне националната система за силози за пшеница на Хашемитското кралство. С нивото на безработица в страната над 20% преди избухването на конфликта, йорданците трудно биха могли да си позволят да понесат допълнителни финансови щети.

Атаките на Иран също поставиха ръководството на Йордания в неудобна светлина.

„Какъв е интересът на Йордания да прехваща ирански ракети и да ги пуска върху главите на мирни йордански граждани, вместо да ги остави да поемат курса си към израелски градове?“, написа бившият тунизийски външен министър Рафик Абдесалем на 4 март. „Защо Йордания не се ангажира с неутралитет, за да защити себе си и народа си от война, в която дори не е страна?“

Йорданското правителство не е разкрило приблизителния брой ирански ракети, изстреляни срещу Йордания, които са били насочени към американски военни бази, цивилни обекти или просто са преминали през йорданското въздушно пространство, за да се насочат към Израел. Ветеранът йордански журналист Ламис Андони атакува ръководството на Йордания за това, че е домакин на американски военни бази след иранските атаки, твърдейки, че разполагането на американски войски в Хашемитското кралство принуждава Йордания да се намесва във войните на Америка и Израел.

На 6 март CNN съобщи, че американска ракетна батарея THAAD е била ударена и очевидно унищожена във военновъздушната база Мувафак Салти, източно от Аман, при иранска атака. Пет дни по-рано посолството на САЩ в Аман е казало на служителите си да избягват комплекса на посолството, предупреждавайки, че може да бъде атакуван. Миналия месец The New York Times разкри, че над 60 американски щурмови самолета са били забелязани в йорданска база преди войната в Иран, около три пъти повече от обичайно присъстващите самолети, въпреки настояването на Йордания да остане неутрална.

За първи път след руското нахлуване в Украйна през 2022 г. Кралският двор обяви, че крал Абдула е разговарял с президента Володимир Зеленски на 4 март; По-късно Киев изпрати експерти по дронове, за да защитават американски военни бази в Йордания. Ирански балистични ракети също така атакуваха германски полеви лагер във военна база в Йордания.

Колебанието на Аман да се присъедини към военната кампания срещу Техеран не намали гнева му към Иран. Анкета на Arab Barometer от 2025 г. показа, че само 19 процента от йорданците вярват, че политиката на Иран в Близкия изток е благоприятна. Три пъти през 2024 г. и 2025 г. Иран изстреля балистични ракети и дронове, които нарушиха въздушното пространство на Йордания по пътя си към Израел. Военните на Хашемитското кралство свалиха десетки ирански дронове. NBC News съобщи, че Йордания дори е позволила на израелски изтребители да влязат във въздушното пространство на Хашемитското кралство през април 2024 г., за да прехванат иранските снаряди.

Същият месец Министерството на външните работи на Йордания призова най-висшия дипломат на Иран, критикувайки Иран за намеса във вътрешните работи на Йордания. Преди падането на сирийския президент Башар Асад, военният говорител на Йордания, Мустаф.

След многобройни ирански атаки, йорданските власти нямат много търпение за провокациите на Техеран. Аман вероятно не е оценил призива на иранския депутат Моджтабе Зарей миналия месец към йорданците да завземат военна база, използвана от американските сили в Хашемитското кралство. „В продължение на десетилетия институциите за сигурност и военните институции на Йордания са били и продължават да бъдат постоянен трън в очите на Иран и неговите милиции в региона“, обясни бившият йордански министър на информацията Самих Ал-Маайтах в публикация от 5 март в X.

„Всички опити за намеса, инфилтрация, контрабанда на оръжия и наркотици и създаване на милиции с помощта на местни организации се провалиха.“

Дори докато Аман упреква Иран за атаките му, малцина вярват, че продължаващият конфликт ще накара Йордания да засили отношенията си с Израел.

През изминалата седмица Министерството на външните работи на Йордания многократно осъжда еврейската държава за кампанията ѝ в Ливан и политиката ѝ спрямо светите места на Йерусалим. След избухването на войната, Израел спря износа на газ за източния си съсед, което струваше на Йордания десетки милиони долари. Кралският двор не е обявил нито един разговор между крал Абдула и израелския премиер Бенямин Нетаняху от началото на войната в Газа през октомври 2023 г., тъй като доверието между двамата лидери остава ниско.

Докато крал Абдула настоя на 12 март, че Йордания ще предприеме „всички необходими мерки за защита на сигурността си“, Хашемитското кралство вероятно няма да предприеме военни удари срещу Техеран в отговор на над 200-те ирански ракетни и дронови удара. През цялото си 27-годишно управление крал Абдула е бил предпазлив по отношение на одобряването на йорданските военни операции и не е позволил страната му да бъде въвлечена в продължителни военни тресавища.

Йорданска атака срещу Иран също би увеличила шансовете за по-агресивни ирански удари срещу Хашемитското кралство, сценарий, който крал Абдула се стреми да избегне. По време на разговори с чуждестранни лидери относно войната в Иран, хашемитският владетел призова за сдържаност и „използване на диалог за разрешаване на кризи“. Крал Абдула също се противопостави на опитите за „включване на арабските държави в конфликт, в който те не участват“. Йордания не вижда голяма полза от присъединяването към войната на Нетаняху, тъй като Аман търси дипломатическо решение на иранската криза, а не допълнителен регионален хаос.