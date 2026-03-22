НАТО ще проверява дали ирански ракети могат да стигнат Европа

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че отбранителният алианс "проучва" дали Иран притежава ракети, които биха могли да ударят европейски градове, включително Берлин, Рим и Париж.

"В момента не можем да потвърдим това, така че проучваме въпроса. Но ако това е вярно, то е още едно доказателство, че това, което президентът Тръмп прави - премахването на балистичния ракетен капацитет, премахването на ядрения капацитет на Иран, е от решаващо значение. Това, което знаем със сигурност, е, че те са много близо до това да имат този капацитет, независимо, че все още оценяваме случая с британската база Диего Гарсия. Но ако е вярно, това означава, че те вече имат този капацитет. Ако не е вярно, знаем, че са много близо до това", каза Рюте в интервю за CBS News.

Той също така каза, че европейските страни сега работят заедно, за да "се уверят, че са готови" да осигурят сигурността на Ормузкия проток.

През миналия уикенд американският президент Доналд Тръмп заяви, че НАТО е изправено пред "много лошо" бъдеще, ако американските съюзници не успеят да помогнат за отварянето на ключовия корабен коридор, припомня БНР.

Рюте посочи още, че САЩ не са могли да споделят предварително подробности с европейските съюзници за предстоящата си атака по Иран, така че европейските страни са се нуждаели от "няколко седмици, за да се обединят".

"Тази седмица проведох няколко разговора с президента Тръмп и добрата новина е, че САЩ седмици наред планираха операцията "Епична ярост" и от съображения за сигурност и безопасност не можеха да споделят с европейските съюзници и съюзниците по света и страните партньори какво правят, защото това би застрашило ефекта от първата атака. Така че е логично европейските страни да се нуждаят от няколко седмици, за да се обединят. Но в този момент добрата новина е, че от четвъртък насам 22 страни, повечето от които от НАТО, но също така Япония, Южна Корея, Австралия, Нова Зеландия, Бахрейн, ОАЕ, се обединиха, за да отговорят на три въпроса: От какво се нуждаем? Кога се нуждаем от това? И къде се нуждаем от това? Тези три въпроса сега се обработват, за да се отговори на призива на президента Тръмп, за да се гарантира, че ще осигурим свободното плаване през Ормузкия проток", заяви още той.