Как конфликтът с Иран даде неочаквано предимство на Владимир Путин?

Американските военни и израелските отбранителни сили продължават да атакуват цели в Иран. Военните сили на страната са до голяма степен безпомощни. Иранският флот и военновъздушни сили са унищожени. А отбранителната промишленост на страната, особено производството на балистични и крилати ракети и безпилотни летателни системи за еднопосочно нападение, се унищожава от ежедневни удари.

Но Иран не е единствената страна, засегната от войната. Русия, един от малкото международни партньори на Иран, е засегната от конфликта – по определено по-добър начин, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

Когато руският президент Владимир Путин се събуди с новината, че американските военни са започнали да атакуват Иран на 28 февруари, е много вероятно да е изкрещял радостно. В резултат на тази война продължаващото нахлуване на Русия в Украйна ще остане извън новините в продължение на няколко седмици. Рязкото покачване на цените на петрола след нахлуването би хвърлило икономически спасителен пояс на руската икономика, зависима от въглеводородите. Освен това, вниманието на Вашингтон и НАТО ще бъде насочено към Иран, а Украйна няма да бъде приоритет за военна помощ или дипломатическа подкрепа – което ще даде на Кремъл по-свободна ръка за действие.

Нито пък Русия не се е задоволила да седи и да чака края на войната. Според американската разузнавателна общност, Русия и Китай са видели мъдростта да блокират американските сили в Близкия изток и са предоставяли данни за насочване на иранските сили, помагайки на Техеран да нанася удари по американски цели в региона.

Трябва да се отбележи, че фокусът на Вашингтон върху Близкия изток не оказва съществено влияние върху конфликта в Украйна. САЩ ограничиха размера на помощта за сигурност за Киев. И въпреки че голямото търсене на боеприпаси за противовъздушна отбрана ще ограничи количеството такива оръжия, достъпни за украинската армия, нямаше индикации, че Белият дом ще обмисли подобен трансфер.

Един проблем за Русия: Войната в Иран означава по-малко дронове

Може би най-голямата военна връзка между Русия и Иран е свързана с еднопосочните дронове за атака „камикадзе“. Москва разчита на Техеран за стабилни доставки на безпилотни летателни системи „Шахед“. Тези дронове струват от 30 000 до 40 000 долара всеки, далеч по-евтино от ракета, и могат да бъдат изстрелвани в големи количества по украински цели. Всъщност дроновете „Шахед“ – или дронове „Геран“, техните руски еквиваленти – са гръбнакът на опита на Русия да бомбардира Украйна до подчинение, като осакати енергийния сектор на страната.

Важно е да се отбележи, че всеки произведен в Иран дрон-камикадзе е трябвало да пътува от Иран до Русия. Според украинското Министерство на отбраната Русия е получила над 57 000 дрона-камикадзе тип „Шахед“ директно от Иран. Но ненаситният апетит на руските сили за временно десантни боеприпаси подтикна Кремъл да създаде производствено съоръжение за ирански дронове в Русия. В допълнение към вътрешното производство, Москва продължи да внася безпилотни летателни системи за еднопосочно нападение от Иран.

Въпреки това, скорошната ситуация в Иран почти сигурно е ограничила способността му да изнася дронове-камикадзе за Русия. Напротив, ролите сякаш са се променили.

По време на интервю за Фарид Закария от CNN, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че откакто САЩ и Израел започнаха военни удари срещу Иран, Русия предоставя на Иран дронове-камикадзе тип „Шахед“. Украинският лидер отиде още по-далеч и заяви, че иранските сили са използвали тези локомотиви, предоставени от Русия, за да атакуват американски бази и места в региона.

„Първо, Русия вече е предоставила дронове, тези „Шахеди“, каза Зеленски. „Имам 100 процента факти, че иранският режим е използвал [дронове-камикадзе] срещу американски бази.“

Въпреки че точните данни за това как войната в Иран се отразява на запасите от дронове-камикадзе на Русия са неуловими, почти сигурно е, че иранският режим сега е фокусиран върху оцеляването си и няма да даде приоритет на помощта за Русия през следващите седмици и месеци.