Новият световен ред е факт, Русия и Китай са кандидати за хегемони

Нова вълна от атаки от страна на Израел срещу Иран, а в същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска от Тел Авив да не повтаря ударите си по иранската инфраструктура за природен газ.

"Войната е мръсен бизнес”, на мнение е международният анализатор проф. Йонко Мермерски и припомни интересното изказването на Тръмп от разговора му със Санае Такаичи, че “изненадите във войната са нещо, което не анонсираш".

“Пожелателно е да не се изпращат сухопътни войски в Иран. Военни анализатори от САЩ казват, че идеята за момента е контрол на Ормузкия проток, търговското корабоплаване да не бъде прекратено", коментира проф. Мермерски в "България сутрин".

Нов световен ред

Новият световен ред е факт, а Щатите нямат възможност да водят повече от един конфликт, добави анализаторът, позовавайки се на американски военни експерти.

"На 28 февруари 2025 г. разединението в НАТО започна в Белия дом, когато Зеленски беше полуизгонен заради наглото му поведение. Беше се самозабравил колко е важен. Както Путин ни излекува от Ковид, така Иран и Тръмп ни излекуваха от Украйна. До войната в Иран беше историческият момент Украйна да се измъкне с минимални щети. Никой не разполага с безкраен военен ресурс", заяви проф. Мермерски пред Bulgaria ON AIR.

Според Мермерски Русия и Китай са кандидати за световна хегемония и Тръмп иска да разпредели света на зони на влияние.

Блокираният Ормузки проток

"Венецуелският нефт е под контрола на Америка и САЩ са в добра позиция, защото контролират огромен ресурс. Русия ще бъде облагодетелствана от това. Нашите европейски "лидери" не се позиционират, дистанцираха се. Ние оставаме в енергиен вакуум и накрая ще трябва да разчитаме на руски петрол. Никой не иска да стои на студено", подчерта проф. Мермерски.

Анализаторът добави, че 60% от НАТО е САЩ, а британският премиер Стармър е закъснял с това да даде базите на Великобритания за използване от военните на САЩ.

Според проф. Мермерски целта на Иран е да унищожи Израел и да се бори срещу ционистите. “Иран разполага с огромен потенциал от ракети и ракетни установки. В това отношение са много напреднали. Тези капацитети са неприемливи за САЩ и Израел. Израел е прокси на САЩ, както иранците имат проксита навсякъде в региона. За Израел тази война е екзистенциална - от изхода ѝ зависи дали тази нация ще оцелее", на мнение е международният анализатор.

Според него, цитирайки военния министър на САЩ Пийт Хегсет, краят на войната е близо, тъй като иранският ракетен капацитет е унищожен. Броят на изстреляните ракети е паднал с около 90% в сравнение с първите дни на конфликта.

Санкциите срещу Русия

"Русия засега се въздържа от нещо повече, както нашите европейски лидери са шампиони по декларации, руснаците играят в европейски стил. В Аляска Путин и Тръмп се разбраха, че големите сили няма пряко да воюват. Америка, Русия и Китай диктуват играта. В Европа е крайно време да се присъединим към САЩ и да координираме с тях", настоя проф. Мермерски.

Според него санкционните пакети повече санкционират Европа, отколкото да влияят на Русия.

"Вкопчили сме се в това Русия да е зле. Ама ние сме още по-зле. Ще се наложи компромис. Тръмп ни дава посоката. Хубаво е да демонстрираме единство и обща политика. Ще извлечем много повече дивиденти от това", заключи международният анализатор.

