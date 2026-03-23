Русия засилва противовъздушната отбрана с нови „Панцир“

Руската холдингова компания за високоточни системи достави партида бойни машини за противовъздушна отбрана „Панцир-С“ на руското Министерство на отбраната, след като машините преминаха необходимите изпитания и бяха приети от военни представители. Държавният отбранителен конгломерат „Ростех“ съобщи, че семейството системи за противовъздушна отбрана „Панцир“ в момента е един от ключовите елементи за защита на руското небе и е демонстрирало висока ефективност в реални експлоатационни условия. На 20 март „Ростех“ заяви, че „Панцир“ е доказал способността си да противодейства на „почти целия спектър от вражески оръжия за въздушно нападение“, отбелязвайки, че това включва новите крилати ракети с голям обсег „Фламинго“, разработвани в Украйна със западна подкрепа, пише MWM.

Руският отбранителен сектор е разработил множество специализирани варианти на „Панцир“, като нов вариант, „Панцир-СМД“, е силно оптимизиран за неутрализиране на големи рояци враждебни дронове. Разработката на този вариант е завършена през юни 2025 г. „Панцир-СМД“ интегрира по-леки ракети земя-въздух с по-малък обсег, които според съобщенията са значително по-евтини за производство, като същевременно увеличава четири пъти капацитета на ракетния си носител. Това изглежда е предназначено да се избегне един от основните проблеми, пред които са изправени системите за противовъздушна отбрана при атака на голям брой враждебни дронове, а именно рисковете от претоварване и ограничената рентабилност на използването на управляеми ракети за насочване към много евтини самолети. Всяко превозно средство носи 48 ракети земя-въздух, в сравнение с само 12, носени от оригиналния „Панцир-С“.

Докато по-голямата част от руските системи за противовъздушна отбрана са разработени чрез силно подобрени конструкции от съветската епоха, „Панцир-С“ е една от малкото нови системи „чист лист“, въведени в експлоатация след разпадането на СССР.

Системата за първи път влезе в експлоатация през 2012 г.

и е проектирана да използва комбинация от ракети земя-въздух 57Е6М и две 30-милиметрови противовъздушни автоматични оръдия 2А38М. Тези въоръжения са доказали своята висока ефективност срещу нискобюджетни дронове. Превозните средства са ценени заради високата си мобилност и гъвкавост и са били интензивно тествани в бойни действия в Либия, Сирия и Украйна. До началото на 2020-те години системата вече беше свалила над 100 дрона и поне един изтребител, като способността им да осигуряват защита срещу западни крилати ракети, избягващи радарите, като Storm Shadow, се съобщава, че е значително подобрена въз основа на бойния опит в украинския театър на военните действия.

Възможностите на „Панцир“ продължиха да се усъвършенстват постепенно, като новият „Панцир-СМ“ влезе в експлоатация през 2019 г., интегрирайки новата ракета земя-въздух 57Е6М като основно въоръжение, увеличавайки обхвата на поражение от 20 на 30 километра и осигурявайки възможност за поражение с 31% по-високи скорости. Относно как персонализацията е отразила нуждите на въоръжените сили, главният изпълнителен директор на „Ростех“ Сергей Чемезов отбеляза през юни 2025 г.: „Поддържаме директен контакт с военнослужещите, които работят с нашите продукти. Нашите ремонтни работилници са разположени близо до фронтовата линия и поддържат контакти. Вземаме предвид всички забележки и постоянно обновяваме нашето оборудване.“ Руските въоръжени сили допълниха възможностите на „Панцир“, като закупиха множество лазерни оръжейни системи от Китай, за да укрепят допълнително защитата срещу дронове, като беше повдигната възможността за разработване на лазерно оръжие с китайска подкрепа за интегриране в шасито на „Панцир“.