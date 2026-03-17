Нова ескалация: Русия призна, че украински дронове стигат до Урал

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу заяви по време на среща извън Екатеринбург, че украинските далекобойни дронове сега представляват пряка заплаха за региони дълбоко в Русия, включително Уралската индустриална зона, пише Defence Express.

Изявлението отразява нарастващата загриженост в Русия относно разширяващия се обхват и ефективност на украинските ударни способности, които все по-често са насочени към инфраструктура далеч от фронтовата линия. Говорейки на срещата, Шойгу заяви, че темпът на развитие и използване на украински безпилотни системи е променил средата за сигурност.

„По този начин доскоро Урал беше извън обсега на удари от украинска територия, а днес той вече е в зоната на непосредствена заплаха“, заяви той.

Уралският регион е домакин на критични елементи от руската отбранителна и икономическа инфраструктура. Те включват предприятия от отбранителна промишленост, енергийни съоръжения, активи на химическата промишленост и големи нефтени и газови находища, които са в основата на националната сигурност и индустриалния капацитет.

Той също така отбеляза обширната транспортна инфраструктура на региона, включително ключови железопътни коридори, основни пътни мрежи и логистични центрове, които поддържат както граждански, така и военни операции.

Коментарите идват на фона на продължаващите съобщения за украински дронове с голям обсег, които поразяват цели дълбоко в руска територия. Украинските системи все по-често демонстрират способността си да достигат до места, считани преди за извън оперативния обсег.

В допълнение към операциите с дронове, украинските сили използват и системи за удари с по-голям обсег, включително оръжия от крилати тип, за да атакуват инфраструктура и военни активи. Тези развития разшириха географския обхват на войната отвъд фронтовите региони.

Коментарите на Шойгу показват, че региони като Урал, считани преди за сигурни поради отдалечеността си от Украйна, сега се включват в отбранителното планиране.

Промяната предполага, че руските системи за противовъздушна отбрана може да се нуждаят от адаптация, за да обхванат по-широк набор от потенциални цели.

Ролята на Уралския регион в руската отбранителна промишленост допринася за неговото стратегическо значение. Съоръженията, разположени там, участват в производството и поддръжката на военно оборудване, както и в подкрепа на индустрии, свързани с енергетиката и тежкото производство.

Транспортната инфраструктура в региона също играе роля в поддържането на военната логистика, позволявайки движението на оборудване и материали в цялата страна. Прекъсването на тези мрежи може да повлияе на оперативната поддръжка.

Признанието от висш руски служител подчертава развиващия се характер на конфликта, където технологичните разработки разширяват обхвата на ударните възможности. То също така подчертава предизвикателството за защита на големи територии срещу разпръснати и мобилни заплахи.