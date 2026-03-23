Песков: Заплахите за удар по АЕЦ в Бушер представляват сериозна опасност

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че американските заплахи за удар по атомната електроцентрала в Бушер представляват сериозна опасност, предава ТАСС.

„Разбира се, това представлява много сериозна заплаха за сигурността, ако тази тенденция продължи“, заяви той.

Песков каза още, че Русия смята, че конфликтът в Близкия изток е трябвало да премине към политическо и дипломатическо уреждане „вчера“.

Свързани статии НАТО ще проверява дали ирански ракети могат да стигнат Европа

„Вярваме, че ситуацията около Иран е трябвало да премине в режим на политическо и дипломатическо уреждане „вчера“, отбеляза Песков. „Само политическо и дипломатическо уреждане може да разреши катастрофалната ситуация, която се разви в Близкия изток.”