Песков: Заплахите за удар по АЕЦ в Бушер представляват сериозна опасност

Русия смята, че конфликтът в Близкия изток е трябвало да премине към политическо и дипломатическо уреждане

23.03.2026 | 14:37 ч. 3
Снимка: Reuters

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че американските заплахи за удар по атомната електроцентрала в Бушер представляват сериозна опасност, предава ТАСС.

„Разбира се, това представлява много сериозна заплаха за сигурността, ако тази тенденция продължи“, заяви той.

Песков каза още, че Русия смята, че конфликтът в Близкия изток е трябвало да премине към политическо и дипломатическо уреждане „вчера“.

„Вярваме, че ситуацията около Иран е трябвало да премине в режим на политическо и дипломатическо уреждане „вчера“, отбеляза Песков. „Само политическо и дипломатическо уреждане може да разреши катастрофалната ситуация, която се разви в Близкия изток.”

Песков Русия Иран война САЩ
