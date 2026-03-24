IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 36

Мащабно руско нападение с дронове и ракети в Украйна, най-малко петима са загинали

Почти във всички области беше обявена въздушна тревога

24.03.2026 | 09:22 ч. Обновена: 24.03.2026 | 09:23 ч. 14
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Широкомащабно руско нападение с дронове и ракети тази нощ причини смъртта на най-малко петима души и рани поне 17 тази нощ в Украйна, където почти във всички области беше обявена въздушна тревога, съобщиха местните власти, цитирани от Укринформ, Франс прес и Ройтерс. 

"За съжаление двама души бяха убити, а единадесет - ранени, след руска атака", написа ръководителят на военната администрация в Полтавска област Виталий Дякивнич в приложението "Телеграм", цитиран от Укринформ.

Преди това той съобщи, че атаката в Полтавска област е нанесла щети на жилищни сгради и един хотел, в който е избухнал пожар.

Загинал има и в град Запорожие. "Един човек беше убит, а петима бяха ранени при широкомащабна атака с ракети и дронове. Нанесени са щети на шест жилищни блока, две къщи, магазин, няколко сгради и съоръжение на промишлената инфраструктура", посочи от своя страна ръководителят на военната администрация в Запорожие Иван Федоров.

Четвъртата жертва е в къща в град Херсон, предаде Франс прес. Тялото е било извадено от развалините от спасителните екипи малко преди 7:00 ч. местно (и българско) време, съобщи Ярослав Шанко, началник на градската военна администрация.

Руска атака с дронове по теснолинейка уби 61-годишен пътник в село Слатине, Харковска област, съобщи областната прокуратура, цитирана от Ройтерс.

Седемдесет и шест годишна жена е била ранена в източния град Днепър при пожар, след като руската армия е атакувала повече от 20 пъти две общини в Днипропетровска област с дронове и артилерия, написа в "Телеграм" главата на военната администрация на Днепропетровска област Олександър Ганжа.

От своя страна руското министерство на отбраната обяви в "Телеграм", че 55 украински дрона са били унищожени над Курска, Белгородска, Брянска, Калужка, Тулска и Липецка област, както и над анексирания през 2014 година Кримски полуостров, в района на столицата Москва и над Черно море.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

войната в Украйна руско нападение загинали
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem