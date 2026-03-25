Как Европа тихомълком играе ключова роля във войната с Иран

Европейските страни улесняват военните операции на САЩ срещу Иран чрез бази във Великобритания, Германия, Португалия, Италия, Франция и Гърция. Президентът на САЩ Доналд Тръмп критикува Европа, че стои настрана във войната с Иран. Но много европейски страни тихомълком играят ключова поддържаща роля, пише WSJ.

Докато много европейски лидери публично осъждат атаките на САЩ срещу Иран, зад кулисите техните военни бази улесняват една от най-логистично сложните операции, в които американските военни са участвали от десетилетия.

През последните седмици американски бомбардировачи, дронове и кораби са били зареждани с гориво, въоръжавани и изстрелвани чрез бази във Великобритания, Германия, Португалия, Италия, Франция и Гърция, казват официални лица.

Атакуващите дронове се управляват от обширна американска база в Рамщайн в Германия, нервният център на американските операции срещу Иран, според германски и американски официални лица. Тежки бомбардировачи B-1 бяха фотографирани да товарят боеприпаси и гориво на базата RAF Fairford във Великобритания. USS Gerald R. Ford, най-големият самолетоносач в света, в момента е акостирал във военноморска база в Крит за ремонт, след като е претърпял щети от пожар.

Генералът от ВВС на САЩ Алексъс Гринкевич, висш военен командир на Организацията на Северноатлантическия договор, заяви в скорошни показания в Сената, че повечето европейски съюзници „са оказали изключителна подкрепа“.

Континентът, на който се намират около 40 американски военни бази и 80 000 американски военнослужещи, е стартова площадка за операции на САЩ както в Близкия изток, така и в Африка.

„Разстоянията са по-къси, по-евтино е и е много по-лесно да се проектира мощ с нашата мрежа от бази и съюзници“, каза той.

Години наред Тръмп критикува европейските си колеги за това, че не инвестират в армиите им, и намеква, че Америка може да оттегли подкрепата си за НАТО, включително и наскоро, когато европейците първоначално отказаха да отговорят на призивите му да ескортират кораби през Ормузкия проток.

„СТРАХЛИВЦИ, и ние ще ЗАПОМНИМ!“, написа Тръмп в социалните медии в петък.

Операция „Епична ярост“ показва цената,

която Америка би платила, ако напълно изтегли военното си присъствие от континента.

Въпреки че европейските армии са намалели от края на Студената война, те остават доверени съюзници. Мрежа от двустранни споразумения с европейските правителства, до голяма степен сключени по време на противопоставянето със Съветския съюз, позволява американските боеприпаси, технологии и персонал да бъдат разположени в европейски бази.

„Местоположението на Европа – на пресечната точка на Африка, Близкия изток и Централна Азия – я прави идеална за бързо разполагане във всички посоки“, каза миналата година пред Центъра за анализ на европейската политика пенсионираният генерал-майор Гордън Б. Дейвис, бивш директор на операциите в Европейското командване на САЩ.

Базите в Европа разполагат с критични американски разузнавателни и разузнавателни способности. Самолетите могат да се зареждат с гориво и да се превъоръжават на земята, вместо да летят много допълнителни часове обратно до САЩ. Базите позволяват на САЩ бързо да откриват заплахи, насочени към родината им, да възпират Русия и да проектират сили в чужбина, казват анализатори.

Тази схема е подложена на стрес тест от настоящия конфликт. Европейските лидери се притесняват да не бъдат възприети като хора, които директно подкрепят войната, която повишава разходите за енергия и се оказва изключително непопулярна сред избирателите. Те също така искат да избегнат отчуждаването на САЩ, които са в основата на тяхната сигурност.

Досега политическото несъгласие на върха не се е превърнало в оперативно ограничение на място. Изключение прави Испания, която отказа разрешение на САЩ да използват съвместно управлявани военни бази на нейна територия за атака срещу Иран. Някои американски самолети, разположени там, са преместени в бази в Германия и Франция.

Британският премиер Киър Стармър също забрани на САЩ да използват британски военновъздушни бази по време на първоначалната атака срещу Техеран. По-късно той промени позицията си, заявявайки, че САЩ могат да извършват „отбранителни“ бомбардировки срещу ирански ракетни установки както от RAF Fairford, така и от базата Diego Garcia в Индийския океан.

Германските власти многократно подчертават, че страната не участва във военни действия срещу Иран. Канцлерът Фридрих Мерц и министърът на отбраната Борис Писториус изключват пряко участие, подчертавайки, че „това не е нашата война“.