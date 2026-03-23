Защо A-10 Warthog може да се окаже най-лошият кошмар на иранския флот?

A-10 е добре пригоден за справяне с иранските „бързи лодки“, заплашващи корабоплаването в Ормузкия проток. Затварянето на Ормузкия проток от Иран предизвика сериозни опасения относно състоянието на световната икономика. То също така пряко влияе върху хода на операция „Епична ярост“.

Американските военни се опитват да задържат отворен един от най-важните морски търговски пътища за петрол и втечнен природен газ, докато иранските военни и Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) се опитват да го държат затворен чрез редица методи. Един от тях включва използването на бързоходни кораби, които могат бързо да атакуват преминаващи търговски кораби, преди да се оттеглят по иранското крайбрежие, пише за TNI журналиститът и ветеран от гръцката армия (национална служба в 575-и батальон на морската пехота и щаба на армията) Ставрос Атламазоглу.

Военновъздушните сили на САЩ сега експериментират с нов метод за справяне с тази заплаха,

включващ един от най-популярните самолети в инвентара си: A-10 Thunderbolt II, или „Warthog“.

„A-10 Warthog сега е в битка по южния фланг и преследва и унищожава бързоходни плавателни съдове в Ормузкия проток“, каза председателят на Обединения комитет на началник-щабовете, генерал Дан Кейн, по време на съвместна пресконференция с министъра на отбраната Пит Хегсет в четвъртък.

A-10 Warthog е идеален за подобни мисии, отчасти заради относително бавната си скорост. Свръхзвукови изтребители като F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II са построени предимно за борба с вражески самолети. Тъй като двигателите им са оптимизирани за свръхзвукови скорости, те имат много висока скорост на срив, което означава, че не могат да се изправят срещу бавно движещи се цели, без бързо да ги прелетят. „Warthog“, дозвуков самолет, няма такива ограничения; той е проектиран специално за справяне с цели на земята и оказване на помощ на приятелски войски. Рядкост е самолет, който е проектиран и построен за конкретна мисия. Но такъв е случаят с „Warthog“, който е проектиран около огромното си 30-милиметрово ротационно оръдие GAU-8/A.

Самолетът за близка въздушна поддръжка все още може да изпревари ирански моторен катер, но има добро време за задържане и може да остане на целта за сравнително дълги периоди. Въпреки че е уязвим за ракети земя-въздух, той може да се справи и да нанесе сериозни разрушения на цели на земята или в морето.

Мисията за близка въздушна поддръжка на A-10 над Ормузкия проток също така позволява на други самолети да преследват други цели в Иран, които също заплашват морското корабоплаване и други активи в региона.