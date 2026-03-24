Милиарди срещу дронове: Украйна плати цената, Близкият изток ли е следващият?

С помощта на системи за електронно заглушаване и прехващащи дронове украинската национална нефтогазова компания може да се превърне в пример за другите. Години преди ирански дронове и ракети да нанесат удари по нефтени и газови съоръжения в Близкия изток, Русия започна да набелязва енергийната индустрия на Украйна. Украинската национална нефтогазова компания отговори, като похарчи около 180 милиона долара за противовъздушна отбрана — мярка, която енергийните гиганти от Персийския залив може би сега ще трябва да повторят, за да защитят потока от жизненоважни доставки, пише NYT.

Украинската компания „Нафтогаз“ плаща за устройства, управлявани от въоръжените сили на страната, като електронни системи за заглушаване и дронове-прехватчици. Компанията, която освен че доставя газ на украинските потребители, също така добива и транспортира нефт и газ, е изградила бетонни бариери за защита на критично важното оборудване. Тя планира също така да зарови помпени станции и друго оборудване със скъпи компоненти в подземни бункери.

Разпространението на дронове, както сред военните, така и сред недържавните субекти, сочи към бъдеще, в което нефтогазовите компании навсякъде, а не само в Украйна и Близкия изток, ще инвестират в системи за противодействие на дронове, заяви в интервю Серхий Корецки, изпълнителен директор на „Нафтогаз“.

Това означава, че цената на галон бензин или сметката за природен газ в бъдеще може да включва разходите за системи за заглушаване и прихващане на дронове.

„Въпросите на сигурността са ключови“, каза Корецки.

Той описа усилията на „Нафтогаз“ за укрепване на инфраструктурата, тъй като Украйна популяризира трудно спечеления си опит в борбата срещу експлодиращите дронове. Украинската армия използва многослойна отбрана – от ракети-прехватчи и дронове до екипи на земята, стрелящи с картечници. Тя използва и системи за електронна война, които могат да пречат на навигацията на дрона или да прекъснат радиовръзката му с пилота.

Украински военни експерти по дронове съветват страни от Близкия изток. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви миналата седмица, че над 200 украинци са били разположени в Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства или пътуват към Кувейт, за да предоставят консултации по противодронова война.

Корецки, шефът на „Нафтогаз“, заяви, че страните от Близкия изток и техните енергийни компании са били до голяма степен неподготвени за заплахата от иранските дронове, известни като „Шахед“ – тип атакуващи летателни апарати, които Русия също изстрелва срещу Украйна.

Страните от Близкия изток са използвали голям брой изключително скъпи ракети за противовъздушна отбрана, за да свалят „Шахед“, чиято цена варира от около 30 000 до над 50 000 долара.

„Няма шанс да се защитят съоръженията срещу стотици „Шахед“ с ракети за противовъздушна отбрана“, каза Корецки. Производителите на евтини украински дронове-прехватчи казват, че са засипани с обаждания от страни от Близкия изток.

Атаките срещу инфраструктурата за природен газ в Персийския залив разтърсиха енергийните пазари. Миналата седмица Израел бомбардира гигантското иранско находище за природен газ „Южен Парс“, а Иран изстреля балистични ракети срещу индустриалната зона Рас Лафан в Катар, където се намират нефтогазови съоръжения на Exxon Mobil, TotalEnergies, Shell и други компании. Иран също така изстреля дронове срещу енергийни съоръжения в Персийския залив.

В Украйна енергийните компании се сблъскват с променяща се заплаха.

Русия взриви голяма нефтопреработвателна рафинерия в началото на войната, но се въздържа от значителни атаки срещу инфраструктурата за природен газ до миналата година, когато изтече договорът за доставка на газ от Русия към Европа през Украйна. Украйна е транспортирала газа въпреки войната, за да избегне енергиен шок в Европа.

Според изчисленията на „Нафтогаз“ повече от половината от 401-те атаки срещу газовата инфраструктура по време на четиригодишната война са били през миналата година, след изтичането на договора.

Тези удари илюстрират риска от продължителен конфликт в Близкия изток. Русия не се е бързала да разрушава съоръженията с единични удари, а вместо това е позволявала ремонтните работи да продължат, за да удари обектите отново и да взриви ремонтите.

„Всяка нова атака е носела повече разрушения от предишната“, каза Корецки.

Анализаторите виждат необходимост в цялата индустрия да се инсталират защити срещу дронове за кладенци, тръби и разрастващите се, струващи милиарди долари фабрики, които преработват нефт.

„Необходимостта се демонстрира от уязвимостта през последните няколко дни“, каза Клиф Купчан, председател на консултантската фирма за политически риск „Евразия Груп“. „Не е нужно да си Русия или Иран, за да стреляш с тези неща. Можеш да си мафиот или да имаш лична вражда.“

Рисковете се простират върху цялата критична инфраструктура, не само енергийните съоръжения, както близо до военни зони, така и далеч от тях, каза Игор Новиков, съветник на украинска правителствена работна група по безопасността на дроните за летища.