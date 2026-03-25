Усилията на Русия за мобилизиране на хора в окупираните територии на Украйна вече не са ефективни поради липса на налична работна сила, заяви представител на украинското военно разузнаване в интервю за проекта "Донбас Реалии" на Радио Свобода.

Андрий Черняк, говорител на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна, заяви, че повечето годни за военна служба мъже в окупираните части на Донецка и Луганска области или вече са били насилствено мобилизирани, убити, или вече не са годни да служат.

"Вече няма пълноценен мобилизационен ресурс на временно окупираните територии, особено в Донецка и Луганска области, който да е способен да се бие или дори да държи оръжие в ръце. Мъжете, които остават там, са способни само да поддържат определена инфраструктура, но вече не могат да станат членове на никакви военни формирования", каза Черняк.

Той добави, че мобилизационният потенциал в окупираните след 2022 г. части на Херсонска и Запорожка области също е ограничен.

Според Черняк, руските власти са извършили принудителна паспортизация, последвана от задължителна мобилизация в тези райони.

"Имаше принудителна паспортизация, след това принудителна мобилизация и това е всичко, хората бяха отвеждани. Ако човек не успяваше да избяга или да замине за територията, контролирана от Украйна, или по някакъв начин да отиде в Русия, тогава, разбира се, той беше приеман в редиците на руските въоръжени сили и за съжаление можем да кажем, че този човек най-вероятно вече не е между живите", обясни той.

Кампанията за принудителна мобилизация на Русия във временно окупираните райони на Донецк и Луганск все повече се характеризира с използването на наборници като разходен ресурс, с малко внимание към тяхното благосъстояние, на фона на недостиг на работна сила.

Според Украинския център за противодействие на дезинформацията (УЦД), това мащабно мобилизационно усилие бързо се развива в това, което украинските власти описват като систематично елиминиране на местното население.

УЦД съобщава, че мъже от окупираните райони на Донбас, включително тези с увреждания или сериозни медицински състояния, биват набирани за фронтови атаки, без да се обръща особено внимание на тяхното благополучие. Тези хора често се използват като разходни ресурси, тласкани в опасни ситуации, за да проучват украинските позиции и да поемат първоначалния вражески огън.

Вътрешни свидетелства на войници в тези части разкриват, че много от новобранците са разположени без медицински преглед или подходяща военна подготовка. Руските командири признаха сериозността на ситуацията, като признаха, че много от новите новобранци са зле подготвени за бой.

С влошаването на условията се появяват съобщения за вълнения в тези части, като персоналът се чувства все по-изхвърлен, третиран като за еднократна употреба, а не като войници. Това нарастващо недоволство подчертава тежката реалност на принудителната мобилизация на Русия в тези окупирани територии.

Към ноември 2025 г. Русия е мобилизирала насилствено 46 327 украинци от временно окупираните региони, според Дмитро Усов, секретар на Координационния щаб по въпросите на военнопленниците.