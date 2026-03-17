Култ към Путин в окупираните от Русия части на Украйна

В окупираните от Русия региони на Украйна, някога разнообразна и свободна религиозна екосистема се филтрира в една вяра - култът към руския президент Владимир Путин. Преди нахлуването на Путин в Украйна, Херсонската област имаше едно от най-високите нива на религиозен плурализъм в страната, като се гордееше с повече от 38 вероизповедания в 990 религиозни организации. Само за четири години броят на регистрираните религиозни организации спадна до 175. От останалите 86% са регистрирани в свързаната с Кремъл Руска православна църква (РПЦ), пише за TNI Самуъл Бен-Ур, анализатор, и Емили Хестър, научен анализатор в Центъра за кибер и технологични иновации на FDD, фокусирана върху руските операции за влияние и пресечната точка на новите технологии и националната сигурност.

Подчиняването на религиозната свобода от Путин е умишлен опит да превърне християнската вяра в божествена легитимност за незаконното си нахлуване. А предпочитаното оръжие на Москва в тази нечестива война е един скромен бюрократичен инструмент: регистрацията.

В окупирана Украйна всяко място за поклонение трябва да се пререгистрира съгласно руското законодателство, за да притежава или отдава под наем имот, да провежда публични богослужения, да извършва мисионерска дейност или да открива банкови сметки. Църквите, които са продължили да действат, докато са били нерегистрирани, са били обект на глоби, обиски, принудително затваряне и дори арести и екзекуции от руски окупатори.

Административният кодекс на Русия забранява „мисионерската дейност“ от нерегистрирани организации, като за чужденците се прилагат по-сурови наказания. Длъжностните лица рутинно смесват нерегистрираните църкви, които провеждат редовни молитвени събрания или служби, с мисионерска работа. За да се регистрира, църквата трябва да предостави на Кремъл данните за контакт, адресите, възрастта и гражданството на църковните посетители.

Основната цел на Путин е украинското православие.

В Украйна има две украински православни църкви: Православната църква на Украйна (ПЦУ) и Украинската православна църква (УПЦ). Вселенският патриарх на Константинопол предостави на ПЦУ автокефалия (независимост) от РПЦ през 2019 г.; като такава, Путин определя подкрепата за ПЦУ като екзистенциална атака срещу Русия.

Въпреки че УПЦ исторически се е обединявала с РПЦ, много енории на УПЦ оттогава се отказват от тази принадлежност. Руските сили са използвали правилата за регистрация, за да елиминират енориите на ПЦУ и всички църкви на УПЦ, които отказват да продължат да подкрепят тезите на РПЦ, което отново дава на Кремъл правен щит за крещящото му преследване.

Църквите, които се регистрират, стават обект на иронично наречения руски Закон от 1997 г. за свободата на съвестта и религиозните сдружения. Според закона Москва може да забрани регистрирана организация за подкопаване на „обществения ред и сигурност или заплахи за сигурността на държавата“. В Русия конгрегациите са изправени пред санкции за критикуване на руската агресия в Украйна или дори за молитва за край на войната – освен ако не се молят за победата на Русия.

Оръжието на принудителната регистрация се вписва в цялостната мисия на Путин да заличи културния суверенитет на Украйна. От началото на инвазията, когато той твърди, че силите му са изпратени, за да свалят „неонацисткия режим“ в Украйна, до миналия месец, когато нарече войната „свещена мисия“, Путин постоянно използва религиозни наративи, за да оправдае незаконното си нахлуване.

Под ръководството на Московския патриарх Кирил, РПЦ е ентусиазиран сътрудник в атаката на Путин срещу религиозната свобода. Кирил върви в крак с Путин от началото на руската инвазия през февруари 2022 г. Той критикува християните, които не са членове на РПЦ, като опасни култисти, призовавайки за забраната им.

Това съвместно усилие на Путин и РПЦ представлява не по-малко от опит да се подчини православното християнство на теми, които Кремъл обсъжда. Съюзът между Путин и РПЦ напомня за скандалния опит на Йосиф Сталин да възроди РПЦ, където той до голяма степен успя да превърне руското православие в пропагандна мелница, прославяща него и неговия убийствен режим.

Чрез регистрация руските сили ефективно смазаха всички енории на ПЦУ в окупирана Украйна. От началото на окупацията на части от Украйна Русия е намалила наполовина броя на религиозните общности в териториите, които държи, от 1967 г. на 902. Една католическа енория от 15 остава, докато всичките 49 украински гръкокатолически църкви са унищожени.

Циничната, еретична визия на Путин за християнството свежда вярата до средство за държавна власт и кремълска пропаганда; Вашингтон трябва да се насочи към самия механизъм за принуда. Съгласно Указ 13818, който прилага Закона за глобална отговорност на Магнитски за човешките права, Министерството на финансите трябва да наложи санкции на посочени длъжностни лица в Министерството на правосъдието на Русия и „отделите по религиозни въпроси“ в окупирана Украйна, които администрират схеми за принудителна пререгистрация, заедно с прокурори по окупационните дела и служители на ФСБ.

Едновременно с това Министерството на финансите трябва да създаде „Комисия за религиозна собственост“.

Облекчаването на санкциите при бъдещи преговори трябва да бъде изрично обусловено от проверимото отменяне на тези регистрации, възстановяването на конфискуваните права на собственост и възстановяването на разпуснатите енории.

Бюрото за демокрация, права на човека и труд на Държавния департамент трябва да създаде фонд за документиране на религиозната свобода за окупирана Украйна, който да финансира криптирани комуникации за нерегистрирани конгрегации, улеснявайки срещите им, да осигури архивиране в чужбина на конфискувани списъци с членове, за да се следи за членовете, които може да бъдат преследвани, и да осигури правна защита за духовници, обвинени по закони за „мисионерска дейност“.

Вашингтон трябва да покаже на Путин, че е готов да наложи високи разходи за опитите му да заличи свободата на религията в Украйна.