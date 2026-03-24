Русия изстреля близо 1000 дрона срещу Украйна за 24 часа

Русия е използвала близо 1000 дрона срещу Украйна през последните 24 часа, съобщиха украинските военновъздушни сили, след безпрецедентна дневна атака, при която загинаха най-малко трима души в страната.

„Като се вземе предвид и нощната атака... противникът е използвал почти 1000 ударни дрона“, съобщиха от украинските ВВС в приложението „Телеграм“, цитирани от АФП.

Оттам уточниха, че „географията на атаката през деня е била по-широка, отколкото през нощта“, като са били поразени и западни райони на Украйна, разположени на стотици километри от фронтовата линия.

Двама души бяха убити, а четирима - ранени, при руска въздушна атака в западния украински град Ивано-Франковск, предаде Ройтерс, позовавайки се на регионалния ръководител.

Сред пострадалите е и шестгодишно дете, добави той в приложението „Телеграм“, като посочи, че при нападението са били нанесени щети на родилно отделение и 10 жилищни сгради.

В югозападния украински град Виница при руска атака с дрон е бил убит най-малко един човек, а 11 са ранени.

В руската Курска област, която граничи с Украйна, украинско въздушно нападение срещу селскостопанско предприятие е причинило смъртта на един човек, а 13 са били ранени, обяви днес губернаторът.

По-рано беше съобщено, че руските въоръжени сили са атакували няколко града в Западна Украйна - Лвов, Виница и Тернопол. В Лвов по последни данни на местните власти, цитирани от Укринформ, са били ранени 22 души.

Зеленски каза, че само по-силен натиск може да убеди Русия да сложи край на войната

Украинският президент Володимир Зеленски каза тази вечер след масираната руска атака срещу украински градове, че само допълнителен натиск и значителни загуби биха убедили Русия да сложи край на продължаващата вече четири години война срещу Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на вечерното му видеообръщение.

„Мащабът на тази атака ясно показва, че Русия няма реално намерение да сложи край на тази война“, заяви Зеленски.

„Без допълнителен и силен натиск върху Русия, без осезаеми загуби за тях там, в Москва, няма да се появи желание да се отклонят от войната или да се върнат към мира“, изтъкна украинският президент.