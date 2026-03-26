Лукашенко отиде в Северна Корея, с Ким подписаха договор за приятелство СНИМКИ

Президентът на Беларус Александър Лукашенко пристигна на посещение в Северна Корея и беше посрещнат от севернокорейския лидер Ким Чен Ун.

Това съобщи севернокорейската държавна медия КЦТА, като също така подчерта близките връзки между двамата съюзници на руския президент Владимир Путин, предаде Ройтерс.

Лукашенко и делегацията му бяха посрещнати от Ким с 21 оръдейни салюта и парад на почетната гвардия на севернокорейската армия. Жители на Пхенян и ученици развяваха знамената на двете страни.

В рамките на посещението Северна Корея и Беларус подписаха споразумение за сътрудничество и приятелство, според Беларуската държавна агенция БЕЛТА и Франс прес.

"Беларуският президент Александър Лукашенко и Ким Чен Ун, председател на Държавния съвет на Корейската народнодемократична република, подписаха договор за приятелство и сътрудничество", съобщи БЕЛТА.

Подписването на документа е станало след официалните преговори между лидерите на Беларус и КНДР.

Александър Лукашенко определи този документ като фундаментален, тъй като в него са ясно и открито са изложени целите и принципите на сътрудничеството между двете страни, а също така са определени институционалните рамки на бъдещите взаимоизгодни процеси.

"Новият междудържавен договор ще бъде правната основа, която в бъдеще ще гарантира стабилното развитие на двустранните отношения", заяви от своя страна Ким.

Както беше съобщено по-рано, министърът на външните работи на Беларус Максим Риженков обясни пред журналисти, че този договор е основополагащ документ, който ще позволи по-активно развитие на отношенията между Минск и Пхенян.

"И въз основа на този договор вече ще развиваме контактите по веригата на отрасловите министерства и ведомства", добави външният министър.

В резултат на всестранното и постепенно развитие отношенията между Беларус и КНДР преминават в принципно нов етап, заяви президентът на Беларус Александър Лукашенко на преговорите с председателя Ким.

Главата на беларуската държава преди всичко благодари на лидера на КНДР за поканата да посети страната и за сърдечния прием, като специално отбеляза, че това е първото му посещение в Северна Корея. Президентът обърна внимание и на историческите прилики между Минск и Пхенян, които бяха силно разрушени, практически изтрити от лицето на земята в резултат на военни действия, а след това беше извършена мащабна работа по възстановяването на тези градове.

"Като човек, който вече е видял всичко на този свят, мога да ви кажа приятелски: вашата страна очаква велико бъдеще с този трудолюбив и дисциплиниран народ. И второто, което видях: вие умеете да правите всичко и го правите така, както никой друг", увери Александър Лукашенко.

Държавният глава отбеляза, че въпреки географската отдалеченост беларуският и корейският народ са сближени от общи интереси – патриотизъм, съхранение на историческата памет и дълбоко уважение към по-старото поколение.

Лукашенко посети и мавзолея Кумсусан в Пхенян, за да отдаде почит на покойните севернокорейски лидери и поднесе букет, изпратен от Путин, в допълнение към кошница с цветя от свое име, съобщи КЦТА, цитирана от БТА.