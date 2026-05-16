Как украински морски дрон се озова в Западна Гърция

Гръцки рибари наскоро се натъкнаха на украинска камикадзе лодка край брега на гръцки остров, което доведе до дипломатически инцидент между двете страни. Украинският безпилотен плавателен съд беше натоварен с експлозиви и очевидно чакаше руски кораб в Средиземно море – но изглежда е имал техническа неизправност, което е довело до откриването му. Миналата седмица гръцки рибари откриха черен безпилотен плавателен съд, натоварен с експлозиви, в Лефкада, малък западен остров на Гърция, разположен близо до Италия.

Гръцката армия и бреговата охрана първоначално не бяха сигурни за произхода на камикадзе дрона. Имаше подозрения, че може да става дума за руска операция под фалшив флаг, целяща да посее раздор между Украйна и нейните европейски партньори. В крайна сметка обаче Атина установи, че дронът е украински „Cossack Mamai“, с максимална скорост около 105 км/ч и полезен товар около 295 кг, пише в анализа за TNI Ставрос Атламазоглу, журналист в областта на отбраната, специализирал в специални операции, и ветеран от гръцката армия (национална служба в 575-и морски батальон и щаба на армията).

Гръцкото правителство разглежда въпроса сериозно, въпреки широката подкрепа за Украйна в нейната продължаваща борба срещу нахлуващата руска армия.

"Разбирате, че присъствието на този безпилотен кораб – дрона, морския дрон – засяга свободата на корабоплаването и засяга също така сигурността на корабоплаването", каза Дендиас. "Това е изключително сериозен въпрос."

Гръцкият министър на външните работи Йоргос Герапетритис подаде официална жалба относно инцидента до своите европейски колеги в Съвета по външни работи на Европейския съюз. Герапетритис заяви, че Атина ще отправи официални дипломатически протести към украинското правителство.

Украинският министър на отбраната Михаил Федоров заяви, че не знае откъде е дошъл дрона, но обеща да разследва инцидента.

Украйна атакува Русия навсякъде по света

Наличието на украински дрон в Средиземно море би било в пълно съответствие с масираната офанзива на Украйна срещу Русия. Украинските сили атакуват руски войски и обекти навсякъде, където ги открият, както дълбоко в Русия, така и далеч извън нейните граници.

Като част от тези усилия украинските военни и разузнавателни служби са използвали морски дронове за атакуване на руски военни кораби и руската „сенчеста флота“.

Лефкада е популярна туристическа дестинация и в района има интензивен морски трафик, включително много граждански кораби, които нямат връзка с войната.

"Изглежда, че дронът е претърпял някаква неизправност и се е движел по неконтролиран начин", заяви Стефанос Гикас, гръцки заместник-министър по морските въпроси. "Така че този апарат – черно нещо без навигация и пренасящо експлозиви – би могъл да удари туристически кораб."

Интересният факт е, че украинският камикадзе дрон е бил локализиран в Йонийско море, в западната част на Гърция, и на повече от 800 мили от Черно море. Изключително малко вероятно е украинската безпилотна система да е пътувала сама от Черно море и да е преминала през десетки гръцки острови в Егейско море. Вместо това е по-вероятно майка-кораб да е пуснал дрона някъде в Средиземно море, за да го подготви за засада.

Също така е вероятно украински разузнавачи да са пуснали дрона по суша някъде в региона. Има много страни в региона, включително Гърция, Италия, Малта, Хърватия, Словения и Черна гора, които биха могли да служат като наземна база за тайни операции с дронове.

Това е неудобен инцидент, който и двете страни биха искали да избегнат.

Гърция е твърд поддръжник на Украйна от първия ден на руската инвазия. Атина е предоставила военна, икономическа и дипломатическа подкрепа на Украйна. Поради това гръцкото правителство с право би трябвало да се чувства предадено от присъствието на украинския камикадзе дрон, особено в близост до райони с интензивен морски трафик.

Въпреки че присъствието на украинския камикадзе дрон в Гърция предизвика дипломатически инцидент, е малко вероятно дългосрочните отношения между двете страни да се влошат.