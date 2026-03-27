ЕС прие по-строги правила за връщане на мигранти

Европейският парламент прие по-строги правила за връщане на мигранти, които нямат право да останат в ЕС.

Евродепутатът от „Възраждане“ Станислав Стоянов определи новите мерки за ключова стъпка към по-ефективна и справедлива миграционна политика в ЕС. Той подчерта, че за България като държава на първа линия на миграционния натиск темата е пряко свързана със сигурността, справедливостта и способността на държавата да прилага собствените си правила, пише Труд.

Решението задължава всяка държава членка да признава решенията за връщане на мигрант, издадени от друга държава, да съкращава сроковете за връщане след отказ за бежански статут и да допуска налагането на по-дълги забрани за повторно влизане в ЕС.