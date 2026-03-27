Фенербахче търси реакция у дома срещу вдъхновения Жалгирис

Фенербахче приема Жалгирис в последния 34-и кръг от редовния сезон на Евролигата в двубой, който съчетава различни моментни състояния, но еднакво високи залози. Турският гранд вече си гарантира челната позиция, но влиза в срещата след колеблив период, докато литовците се борят за възможно най-добро класиране преди плейофите.

Сезонът за Фенербахче като цяло е отличен, но последните резултати показват спад, който не може да бъде игнориран. В последните шест мача тимът допусна четири поражения, което контрастира рязко с предходната серия от 19 поредни победи. Въпреки това съставът на Шарунас Ясикевичюс остава лидер в класирането с баланс 23-10, благодарение най-вече на стабилната си защита.

Именно отбраната е най-силното оръжие на Фенербахче, като тимът допуска най-малко точки на 100 притежания в цялата Евролига. В атака обаче често се наблюдават колебания, като отборът е сред по-слабите по този показател и записва най-нисък брой асистенции в турнира. Тален Хортън-Тъкър е водещ реализатор с 16.2 точки средно, а Уейд Болдуин допринася както със стрелба, така и с организацията на играта.

Последният двубой срещу Макаби Тел Авив в Белград ясно показа проблемите в играта на турците. Фенербахче изоставаше през почти целия мач и не успя да намери отговор на темпото на съперника, въпреки силното представяне на Нандо Де Коло.

Жалгирис пристига в Истанбул в коренно различно настроение. Литовският тим записа две поредни победи срещу тежки съперници – Реал Мадрид и Байерн – и се намира в отлична позиция в битката за директно място в плейофите. С баланс 19-14 отборът заема шеста позиция и всяка победа в този етап от сезона е с огромна стойност.

Силата на Жалгирис е в балансираната и ефективна атака. Тимът има втория най-добър офанзивен рейтинг в Евролигата, като водеща фигура е Силвен Франсиско със средно 17 точки и 6.4 асистенции. Моузес Райт също играе ключова роля под коша, докато Азуолас Тубелис демонстрира отлична форма в последните мачове.

Първият мач между двата отбора през сезона бе спечелен от Жалгирис с 84:81, което само добавя допълнително напрежение преди реванша. В последните пет директни сблъсъка Фенербахче има леко предимство, но разликите остават минимални.

Кадровите проблеми също могат да окажат влияние. Фенербахче няма да разчита на Николо Мели и Джилсън Банго, а Тарик Биберович остава под въпрос. Жалгирис влиза без отсъстващи, което може да се окаже ключов фактор в толкова равностоен мач.

Допълнителен сюжет придава още по-голяма тежест на мача, тъй като треньорът на Фенербахче Шарунас Ясикевичюс се изправя срещу отбора, в който изгради треньорската си идентичност. Жалгирис продължава да носи почерка на литовския специалист - движение на топката и тактическа зрялост, което превръща този двубой в своеобразно противоборство между учителя и неговото баскетболно наследство.

Сблъсъкът противопоставя най-добрата защита срещу една от най-ефективните атаки в турнира. Ако Фенербахче успее да наложи физически стил и да ограничи темпото, домакините ще имат предимство. Ако обаче Жалгирис наложи своя ритъм и използва широчината в състава си, изненадата изглежда напълно възможна.