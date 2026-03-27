Янкулов освободи шефа на затвора в София, предложил свобода за Брендо

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов освободи от длъжност старши комисар Борислав Чорбански, началник на затвора в София, след подадено заявление от негова страна.

Подаването на оставката идва, след като дисциплинарното производство срещу него бе прекратено, поради липса на достатъчно доказателства за извършено дисциплинарно нарушение.

За изпълняващ функциите „началник на затвора-София“, със заповед на главния директор на ГДИН, е определен главен инспектор Росен Димчев, досегашен заместник на Чорбански.

Проверката срещу него започна през февруари, когато той изненадващо поиска предсрочното освобождаване на Евелин Банев-Брендо. Назначаването му е със заповед на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. По време на временното отстраняване на Чорбански по-рано тази година, именно Димчев ръководеше институцията и не спря процедурата по разглеждане на предсрочното пускане на Банев.