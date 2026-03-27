Тежък удар за Израел: 21 танка „Меркава“ унищожени при атаки на „Хизбула”

Ливанската паравоенна групировка Хизбула съобщи за резултатите от множество засади, организирани срещу израелските сили в Южен Ливан, като на 26 март е съобщено, че 21 израелски основни бойни танка Меркава са били унищожени в рамките на 24 часа. Други последици от атаките включват изстрелването на над 60 ракети по цели в района на Галилея през този ден, допълвайки много по-далечните удари срещу израелски цели, извършени от близкия стратегически партньор на „Хизбула” – Иран, пише MWM. Артилерийските подразделения на „Хизбула” също така са насочили вниманието си към израелски командни позиции в района на Тайбе, Раб Талатин и Удайсе, като същевременно са обстрелвали и израелски подкрепления, изпратени за евакуация на ранените. Паравоенната групировка съобщава за по-нататъшни удари: „щабквартирата на израелското военно министерство (Кирия) в центъра на Тел Авив и казармата „Делфин“, принадлежаща на отдела за военно разузнаване северно от Тел Авив, с редица специални ракети.“

По-голямата част от загубите на израелска бронетанкова техника са настъпили в един-единствен сблъсък между градовете Тайбе и Кантара, след като израелски части, според съобщенията, „напреднаха, за да извършат маневра с цел завземане на контрол над района“. В официалното изявление на „Хизбула” се отбелязва, че техният личен състав „ги е наблюдавал и се е подготвял да примами врага в добре планирана засада“, в резултат на което силите им „успяха да осуетят маневрата на противника, нанасяйки загуби, включително 10 танка Меркава и булдозери D9“. Резултатите от успехите, за които се съобщава, че са постигнати от части на "Хизбула", представляват най-големите загуби, които израелската бронетанкова техника е понесла за над 40 години от ранните етапи на Ливанската война, когато Меркава и по-стари танкове, доставени от САЩ, се сблъскаха с нововъведени в експлоатация танкове Т-72 на сирийската армия и противотанкови управляеми оръжия.

След като Израел и Съединените щати започнаха пълномащабно военно нападение срещу Иран на 28 февруари, „Хизбула” на следващия ден откри втори фронт срещу Израел,

на което Израел отговори, като започна сухопътно нахлуване в Южен Ливан на 2 март. Записи от началото на март показват множество удари по израелски танкове от части на „Хизбула”. Докато израелската бронетанкова техника е понесла значителни загуби по време на сражения с „Хизбула” в миналото, най-вече по време на неуспешен опит за нахлуване в Южен Ливан и насилствено разоръжаване на паравоенната групировка през 2006 г., интензивността на настоящите военни действия и загуби остава напълно безпрецедентна. Фактът, че това е първият път, когато Израел започва нахлуване, докато е във война с Иран, което повишава залозите за „Хизбула”, тъй като разчита на иранска подкрепа, може би е бил фактор, гарантиращ, че няма да се въздържи от пълна контраескалация.

Последните неуспехи на израелските операции следват съобщения, че „Хизбула” е разположила своите специални сили „Радуан“ за контраофанзиви срещу израелски части. Тези сили не са били разполагани преди това за сражения с израелските сили, но наблюденията върху техните контрабунтовнически операции в Сирия накараха анализаторите да заключат, че те са значително по-способни от редовните части на „Хизбула”. Присъствието на силите на Радван на фронтовата линия може да е основен фактор за по-интензивните загуби, които израелската бронетанкова техника понесе от средата на март. Танковете Меркава по-рано понесоха редица загуби по време на операции на израелската армия срещу палестински паравоенни групировки в ивицата Газа от края на 2023 г., въпреки че много по-малките количества оборудване, по-лошите укрепления и по-ниските стандарти за обучение в театъра на военните действия означаваха, че загубите са незначителни в сравнение с тези, наблюдавани по време на сражения с „Хизбула”.