Терзиев: Над 600 души на близо 40 локации в София ще участват в пролетното почистване

Над 600 души на близо 40 локации в София са заявили участие в пролетното почистване на столицата на 28 и 29 март, съобщи във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

Той припомни, че преди няколко месеца имаше места в града, които бяха затрупани с отпадъци. Имаше хора, които излязоха пред блоковете си, в градинките, около площадките и започнаха да почистват сами. Без да чакат. Без да търсят виновни. Просто защото ги е грижа за средата, в която живеят, отбеляза Терзиев.

Според него днес градът е в различна ситуация. Успяхме да подобрим ритъма на почистване, въпреки всички саботажи - да въведем организация и да върнем нормалността, посочи кметът. Граждани, институции и бизнес работим заедно. Доброволците организират, институциите осигуряват подкрепа, компаниите помагат с материали. Енергията е същата – и е хубаво да я виждаме събрана на едно място, заяви столичният кмет.

Желаещите да се включат в пролетното почистване могат да се регистрират чрез официалния сайт на инициативата: https://proletno-pochistvane.sofia.bg/, където е публикувана информация за локациите и възможностите за участие.

Кампанията е насочена към почистване на външни обществени пространства и не включва събиране на едрогабаритни, строителни, текстилни и опасни отпадъци, както и електрическо и електронно оборудване, за които съществува отделен ред за събиране, напомниха от Столичната община.