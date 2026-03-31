Имат ли САЩ план „Ден след“ в Иран?

Светлините в Багдад угаснаха през април 2003 г. и останаха изгасени години наред. Не защото електропреносната мрежа беше бомбардирана – тя остана до голяма степен непокътната, а защото хората, които знаеха как да я управляват, бяха отстранени. Решението на администратора на временната коалиционна власт Пол Бремер да разпусне иракската армия и да прочисти партията Баас от държавната служба само за една седмица през май 2003 г. лиши страната от инженери, администратори и офицери, които поддържаха какъвто и да е ред. Четиристотин хиляди от тези мъже, въоръжени и внезапно без заплащане или цел, нямаха къде да отидат и всички основания да бъдат гневни.

Последвалият бунт не беше изненада за никого, който беше мислил за него. Почти никой от висшите етажи на окупацията не беше мислил за това. Ал Кайда в Ирак и в крайна сметка Ислямска държава се разраснаха в резултат на този пропуск. Разпространението на терористични групи не беше идеологическа неизбежност, а резултат от специфичен и предотвратим провал в планирането за сутринта след военна победа, пише за Ерик Алтер, декан на Дипломатическата академия „Анвар Гаргаш“ в Абу Даби и професор по международно право и дипломация, както и член на Съвета по външни отношения.

Либия през 2011 г. беше по-бърза и в някои отношения по-лоша. Либийският диктатор Муамар Кадафи беше изпразнил всяка институция в страната, която можеше да му съперничи, което означаваше, че почти нищо не е останало под него, когато НАТО го отстрани. Милициите, които управляват Либия днес, не са случайност на либийската култура или история. Те са преки наследници на интервенция, която унищожи правителство, наблюдаваше как страната се разпада и си тръгна.

Последващият урок през седем десетилетия западни военни действия в Близкия изток не е, че интервенцията се проваля на бойното поле. Рядко се случва. Провалът се крие в пропастта между военната победа и легитимната власт – празнината, запълнена от този, който е бил достатъчно организиран и въоръжен, за да изчака своя ред.

Иран е по-трудна версия на този проблем в почти всяко отношение. Въпреки че администрацията на Тръмп не е уточнила какъв вид „смяна на режима“ иска или как се стреми да я постигне, е ясно, че иска значителни промени във вътрешното управление и политики на Иран.

Границите на Ирак са начертани от британски служител на име Марк Сайкс през 1916 г., върху карта,

която никога не е изучавал внимателно, в преговори с Франсоа Жорж-Пико, френски дипломат, който е имал свои собствени интереси. Националната идентичност, която е трябвало да държи Ирак заедно, винаги е била оспорвана и по важни начини остава такава. Иран е цивилизация, която се е управлявала под една или друга форма повече от две хиляди години.

Когато иранците излизат на улицата – както направиха през 2009, 2019, 2022 г. и през януари 2026 г., когато режимът уби най-малко 30 000 от тях – те спорят какъв Иран искат. Съществуването на Иран не е под въпрос по начина, по който съществуването на Ирак като сплотена единица винаги е било под въпрос.

Това има значение, защото означава, че има държава, която да се пренасочи, а не вакуум, който да се запълни. Инженерите, управляващи водната инфраструктура на Техеран, в по-голямата си част не са хора, които вярват в Ислямската република. Те са хора, които са се приспособили към нея и са продължили да работят. Преходът трябва да запази тези хора. Багдад загуби електричеството си, защото Бремер отстрани единствения клас хора, които знаеха как да го поддържат включен. Техеран не е нужно да повтаря това.

Тъй като регионалната архитектура на Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР) прави проблема на Иран, който се е случвал всеки ден, несравним с всичко, което е имало преди него, Хизбула има свои собствени приходи, собствени болници, собствени места в ливанския парламент, тридесет години институционално развитие, което няма нищо общо с това кой управлява Иран в даден ден. Хутите, Народните мобилизационни сили в Ирак, мрежата от командири, внедрени в цяла Сирия - тези организации са изградени с ирански пари и насоки. Въпреки това, те са пуснали свои собствени корени и често преследват собствени цели. Когато връзката с Техеран бъде прекъсната, те ще загубят ограниченията, които идваха с иранското покровителство, както и ще загубят подкрепата. Те могат да станат автономни, конкурентни и непредсказуеми в вече нестабилна страна.

И тогава е уранът. Съоръжението за обогатяване в Исфахан беше ударено по време на американско-израелските удари през юни 2025 г. Колко уран за оръжейни цели е оцеляло и къде се намира сега, е невъзможно да се каже. Същите удари, които унищожиха центрофугите, унищожиха и оборудването за наблюдение, което би ни казало. Никоя предишна цел на западните военни действия не е имала толкова напреднала ядрена програма, колкото Иран. Въпросът какво се случва с обогатения уран по време на преход на управлението не е технически детайл, който може да бъде разгледан по-късно. Това е въпрос, който трябва да ръководи стратегията на САЩ занапред.

Междувременно Ормузкият проток, широк 21 мили в най-тясната си точка, е ефективно затворен. Иран не е нужно да потапя танкери, за да постигне това – заплахата от мини и ракети е достатъчна, за да направи застраховката непосилна, което държи корабите на котва. Цената на суровия петрол Brent се е повишила до 112 долара към 27 март. В Съединените щати това е политическо главоболие. Но в Пакистан, Бангладеш или в целия Сахел същото движение на цените означава, че хората гладуват.

В Иран има демократична опозиция, която е изградена с реални разходи в продължение на много години. Поколението на Зеленото движение след 2009 г. поддържа съпротивата въпреки репресиите през 2022 и 2026 г. Диаспорните мрежи в Лондон, Лос Анджелис и Берлин поддържат връзки с вътрешността на страната. През 2003 г. иракските либерали, които се надяваха да изградят демократичен Ирак след диктатурата на Саддам Хюсеин, също бяха сериозни хора.

Повечето от тях бяха съкрушени не от собствените си провали, а от условията, създадени от окупацията: вакуумът в сигурността, милициите, финансирани от Иран в този вакуум, основната неспособност на Коалиционната временна администрация да установи обстоятелства, при които гражданската политика може да функционира. Условията са по-важни от хората и условията зависят от решенията, вземани в момента от администрация, която не е дала публичен знак, че ги е обмислила.

Въпросът, висящ над войната в Иран, е същият, който остана без отговор в Ирак. Готови ли са Съединените щати за това, което предстои? В Ирак бяха необходими 20 години и стотици хиляди животи, за да се отговори на този въпрос.