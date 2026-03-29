Иран се закани на американските войски: Чакаме ви, ще ви унищожим

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф заяви, че Съединените щати подготвят сухопътна атака, въпреки че публично демонстрират готовност за дипломатически усилия за прекратяване на конфликта.

"Врагът публично изпраща послания за преговори и диалог, докато тайно планира сухопътно настъпление", се казва в изявление, разпространено от официалната агенция ИРНА, цитирана от БГНЕС. "Нашите бойци очакват пристигането на американските войници на терен, за да ги унищожат и окончателно да накажат техните регионални съюзници."

Изказването идва след месец на регионален конфликт, започнал на 28 февруари, когато Израел и САЩ нанесоха въздушни удари по Иран, довели до смъртта на върховния лидер и разпалили война, обхванала Близкия изток.

Трафикът през стратегическия Ормузки проток - през който обичайно преминават около 20 процента от световния износ на суров петрол и втечнен природен газ – е почти спрян заради бойните действия.

Галибаф призова за единство сред иранците, подчертавайки, че страната се намира в "голяма глобална война", достигнала "най-критичния си етап".

"Убедени сме, че можем да накажем Съединените щати, да ги накараме да съжаляват за нападението срещу Иран и твърдо да защитим законните си права", заяви той.