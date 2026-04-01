Необичайната криза: Защо раздават безплатно банани на британските острови Оркни?

Супермаркет на далечните северни британски острови Оркни раздава безплатно банани, след като по погрешка е поръчал приблизително 38 000 бройки. Поради невъзможност да върне поне част от стоката обратно сега бананите са основна съставка в менюто на жителите на островите, преди да са започнали да се развалят, съобщи Би Би Си.

Супермаркет в главния град на островите Къркуол е планирал да поръча 380 килограма от плодовете, но е станала грешка и е поръчал 380 кашона на едро, всеки от които съдържа около 100 банана. Тази бройка е два пъти по-голяма от населението на островите.

Кашоните са пристигнали през уикенда и е обичайна практика в такива случаи излъшъците да бъдат върнати, но силните ветрове и последвалото прекъсване на фериботния транспорт правят това невъзможно.

Говорител заяви, че супермаркетът вече раздава банани на обществени групи и училища в района. Освен това магазинът е много посещаван от малки деца, местни организации и футболни клубове.

В социалните мрежи се появиха предложения, ако останат банани, от тях или да бъде направен бананов хляб, или да бъдат нарязани и замразени.

Би Би Си отбелязва, че това не е първият път на грешна поръчка на Оркни през последните години. Преди две години малък независим магазин в Сандей - един от северните острови на архипелага - по невнимание е поръчал 720 великденски яйца, вместо 80. Проблемът обаче сега с бананите е, че имат далеч по-кратък срок на годност от великденските яйца, предаде кореспондентът на БНР.