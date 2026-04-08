Цветовете, с които да се лакирате през април

Април дойде! С него идва пролетното настроение, слънчевото време, прекарването на повече време навън. Със свежия сезон, често идва и желанието за промяна, за повече грижа за себе си, за весел маникюр. Кои цветове ще са модерните през този месец? Вижте отговорите на американския "Cosmopolitan".

Малиново розово

Розовото винаги е сред символите на пролетта - заради цъфналите дръвчета, веселото настроение и цветята навън. Бледорозовото беше много модерно в последно време, но през април започва да става хитова и друга разновидност - малиново розово. Това значи, че трябва да залагате на нокти в по-тъмно и наситено розово, които изглеждат сочно, наподобяват на цвета на току-що цъфнали малини. Този маникюр изглежда забавно, весело, палаво, но и шик. В тон с пролетта, смел маникюр.

Синьо деним

Явно през този пролетен месец залагаме на смелите тенденции. Преди по-скоро пастелните маникюри бяха хит - особено в ранната пролет, в първата половина на април. Но сега не използваме толкова бебешко или пастелно синьо, а залагаме на по-жив и ярък цвят. Става дума за синьо деним - като любимите ни дънки. Това е свежо синьо - нито прекалено светло, нито прекалено тъмно. Но има и друг вариант - да комбинирате на една ръка няколко тона на синьото - от бледо до тъмно, както има и различни цветове дънки.

