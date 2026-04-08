Тръмп, Иран и примирието: Стратегическа победа или "TACO" ефект?

Незабавната реакция на голяма част от Америка на обявяването на прекратяване на огъня в Иран от президента Доналд Тръмп беше рефрен, който резонира в страна, където мексиканските ресторанти обикновено предлагат специални оферти в спокойна вечер:

"Днес е ТАCО вторник!"

ТАCО също така е станало съкращение на "Тръмп винаги се страхува" - фраза, измислена по време на заплахите му да наложи мита на почти целия свят миналата година.

Дали той сериозно е заплашвал да унищожи иранската цивилизация, за да принуди владетелите ѝ да сключат сделка, или просто е блъфирал, предстои да видим. Тръмп заяви в съобщение на Truth Social, че примирието ще проработи само ако Иран се съобрази с пълното, незабавно и безопасно отваряне на Ормузкия проток. Това ще стане ясно едва през следващите дни. Един належащ въпрос е дали Тръмп ще приеме Иран да начислява такси за транзит през пролива, както започна да прави, което беше немислимо преди той да започне войната.

Тръмп се готви от дни да сложи край на конфликта и да приеме новото ръководство в Иран, което той нарича "смяна на режима", въпреки че то показва всички признаци, че е радикализирана, по-войнствена версия на режима, съществувал преди войната.

Оттеглянето от заплахата от масово унищожение на дадена страна ще бъде приветствано от мнозина - и не само от тези в Иран. Но самото действие беше безразсъдно и можеше да има дългосрочни последици за позицията на Америка в света.

Дори някои обикновено лоялни републиканци започваха да се гадят от все по-дивата реторика на Тръмп. Натаниел Моран, републикански конгресмен от Тексас, беше подтикнат да напише:

"Нека бъда ясен: не подкрепям унищожаването на "цяла цивилизация". Това не сме ние и не е в съответствие с принципите, които отдавна ръководят Америка."

Рон Джонсън, републикански сенатор от Уисконсин и съюзник на Тръмп, заяви:

"Надявам се и се моля президентът Тръмп да използва това само като хвалба."

Тръмп остава кралят на ултиматума

Но ако помислим за много от неговите собствени фрази, ще осъзнаем, че много от тях са фалшиви.

Той щеше да арестува Хилари Клинтън, да анексира Канада и да наложи 10% мита на европейските страни, които се противопоставиха на иска му да вземе Гренландия. Нищо от това не се случи. Но репутацията на Америка и способността ѝ да договаря глобални сделки пострадаха в резултат на това. Традиционните съюзници са нащрек и активно търсят алтернативни споразумения, вместо да разчитат на Америка.

Може да чуем от неговите поддръжници, че заплахата на Тръмп да унищожи иранската цивилизация е била необходимо балансиране на ръба на конфликта, за да се свали зъл режим, и че Тръмп е надделял, като целта оправдава средствата.

САЩ и Израел нанесоха щети на един от най-лошите режими в света, като убиха висши фигури и разрушиха военния му апарат. Но те оставиха на мястото си група от лидери, белязани от битки, които без съмнение таят мисли за отмъщение.

Военната мощ на Америка беше на ужасяваща демонстрация през последните шест седмици, но същото важеше и за все по-непредсказуемото ѝ поведение.