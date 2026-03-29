Тръмп сведен до уравнение: Как финансовият "TACO" индекс следи политиката на президента

Финансови анализатори създадоха индекс "TACO", предназначен да моделира периоди, в които Доналд Тръмп променя политиката си. Това е опит да се въведе известна финансова рационалност в често непредсказуемото поведение на американския президент, особено по време на период на конфликт, където всяко решение, взето от обитателя на Белия дом, има икономически и финансови последици.

Може ли Доналд Тръмп да бъде сведен до уравнение?

Финансовите пазари търсят формула за по-добро прогнозиране на решенията на президента на САЩ през този период на значителни геополитически катаклизми. Анализатори от Deutsche Bank публикуваха нов индекс "TACO" предназначен да предвиди кога Доналд Тръмп ще промени решението си, съобщиха няколко финансови медии в сряда, 25 март.

"TACO" се превърна в много популярен акроним във финансовите среди. Създаден преди почти година от колумнист на Financial Times, той буквално означава "Тръмп винаги се страхува".

"Изгубен в Трамплация"

Първоначално "TACO" имаше подигравателен аспект, предполагайки, че президентът винаги е отменял решенията си, като например митата, ако последствията са твърде негативни.

Но контекстът не беше толкова войнствен, колкото е днес, и обратните промени на американския президент не имаха такова потенциално опустошително финансово въздействие.

"През цялата си кариера във финансите никога не съм виждал период, в който геополитическите събития и решенията, които ги предизвикват, да имат толкова дълбок ефект върху финансовите пазари", казва Алекс Драйдън, специалист по финансови пазари в Лондонския университет, който преди това е работил за инвестиционната банка JP Morgan.

Оттук и усилията на анализаторите на Deutsche Bank. Изправен пред "изгубените в Трамплация" инвеститори, новият индекс "TACO" би трябвало да "внесе нещо рационално и количествено измеримо в среда и поведение на американския президент, които биха могли да изглеждат ирационални", уверява Дейвид Макмилан, икономист, специализиран в международни финанси в Университета на Стърлинг, Обединеното кралство.

Индексът "TACO" взема предвид четири критерия за оценка на вероятността Доналд Тръмп да промени решението си

Той комбинира едногодишни прогнози за инфлацията, рейтинга на одобрение на американския президент, представянето на борсовия индекс S&P 500 (500-те най-големи компании, листвани на Уолстрийт) и промените в лихвения процент по държавните облигации (заеми, емитирани от правителството на САЩ). Колкото по-висок е резултатът, толкова по-голям е шансът Доналд Тръмп да промени курса си. В момента той е на най-високото си ниво от завръщането на милиардера в Белия дом.

"Това са критерии, които анализаторите на фондовия пазар вече анализираха поотделно и затова е логично да ги обединим в индекс, за да оценим прага на политическа и икономическа болка, която Доналд Тръмп вероятно ще понесе", подчертава Александър Барадес, анализатор на брокера IG France.

Първият президент, който се нуждае от индикатор за фондовия пазар

Тези критерии са "същите, които Доналд Тръмп често използва, за да измери политическия си успех, като например рейтинга му на одобрение или представянето на фондовия пазар [траекторията на S&P 500, бел. ред.]", добавя Дейвид Макмилан. Следователно е разумно да се предположи, че той ги следва и реагира на техните колебания.

Въпреки това самото съществуване на такъв индекс повдига въпроси. Всъщност "няма други президенти, за които финансовите пазари да са чувствали нужда да установят индекси, за да предвидят решенията им, защото те са били много по-предсказуеми и последователни в комуникацията си", отбелязва Дейвид Макмилан.

Войната в Близкия изток и нейното икономическо въздействие увеличиха риска, свързан с ролята на Доналд Тръмп като своеобразна черна кутия за финансовите играчи, според интервюираните експерти.

"Той буквално може да каже едно нещо и обратното за по-малко от минута. Може да обяви войната за спечелена и след това веднага да обяви разполагането на допълнителни войски. Така че тази непредсказуемост може да бъде полезна, за да държи противника в неведение за намеренията му, но не работи с финансовите пазари, които се нуждаят от ясно и кратко послание", оплаква се Алекс Драйдън, цитиран от France24.

Това е още по-проблематично, защото "Доналд Тръмп е един от американските президенти, чиито думи и действия имат най-голямо влияние върху финансовите пазари. Невъзможно е например да игнорирате това, което той казва в социалните медии, ако не искате да бъдете хванати неподготвени като инвеститор", казва Александър Барадес.

В резултат на това волатилността в момента доминира финансовите пазари, защото никой не знае накъде да се насочи.

"Финансовите анализатори са много добри в моделирането и отчитането на всички форми на риск. Но когато става въпрос за несигурност, не знаем как да го направим", обяснява Алекс Драйдън.

Опасностите от опитите за предвиждане на непредсказуемото

Като такъв, индексът "TACO" "перфектно отразява тенденцията на пазара да свежда всичко до числа и уравнения", смята този експерт. Този нов инструмент "ясно илюстрира степента, до която политиката и геополитиката влияят на финансовия свят днес и че трябва да намерим начин да вземем това предвид", продължава той.

"Това е интересен индикатор, който трябва да се разгледа по същия начин, по който индикаторите за настроения в социалните мрежи могат да бъдат полезни за инвеститорите", обяснява Александър Барадес.

"TACO" обаче трябва да се третира с повишено внимание.

"Това е индикатор, който е конструиран в обратен ред, за да отразява най-добре моментите, в които Доналд Тръмп действително се е отдръпнал. Но може ли да предскаже как ще се държи президентът? Това е много по-спорно и ще ни трябват повече моменти на "TACO" за да видим реалната му ефективност", предупреждава Петер Тилман, специалист по парична и финансова политика в университета в Гисен, Германия.

За него е и "глупост да се опитваме да предсказваме непредсказуемото". Според него финансовите пазари "не трябва да се опитват да рационализират поведението на президент, който сякаш действа само от личен интерес, за да се обогати".

Рискът е да се правят грешки.

"Опитът да се сведе всичко до статистика или уравнения може да бъде опасен. През 2008 г., по време на финансовата криза, инвеститорите имаха модели за оценка на рисковете и всички те бяха грешни. Със сигурност не бих заложил къщата си само на индекса "TACO", заключава Дейвид Макмилан.