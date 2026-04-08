Крачка към мир: Тръмп обяви двуседмично прекратяване на огъня с Иран

Очакваният Апокалипсис, както самият Тръмп прокламираше през последните дни, така и не се случи. Президентът на САЩ обяви, че Иран се е съгласил на двуседмично прекратяване на огъня и ще отвори отново Ормузкия проток, след като Техеран представи 10-точков мирен план за прекратяване на войната.

"Съгласен съм да преустановя бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици“, след като по-рано предизвика страхове от крайния съд, когато заплаши да унищожи "цялата му цивилизация“, ако не отворят отново протока", се казва в съобщението на Тръмп в Truth Social.

Президентът заяви, че след разговори с пакистанския премиер Шехбаз Шариф е бил уверен, че Иран ще се съгласи "на пълното, незабавно и безопасно отваряне на Ормузкия проток“.

"Това ще бъде двустранно прекратяване на огъня. Причината за това е, че вече сме постигнали и надхвърлили всички военни цели и сме много далеч от окончателно споразумение относно дългосрочен мир с Иран", написа още Тръмп.

Израел също се съгласи да спре атаките срещу Иран за две седмици, каза висш служител на Белия дом пред Axios, като прекратяването на огъня ще влезе в сила, след като Ормузкият проток бъде отворен отново.

Иран прие споразумението, постигнато с посредничеството на Пакистан, след като китайска намеса в последния момент призова Техеран да прояви гъвкавост по отношение на икономическите последици от войната, съобщиха трима ирански служители пред New York Times.

Какъв е 10-точковия план от Иран?

Цените на американския суров петрол се сринаха след съобщението на Тръмп, като договорите за West Texas Intermediate паднаха с повече от 15 процента до 95 долара за барел, след като по-рано във вторник достигнаха 116 долара.

10-точковият план на Иран, публикуван от държавната информационна агенция Tasnim, изисква САЩ да приемат продължаващия контрол на Техеран над пролива, да признаят правото му на обогатяване на уран, да отменят всички санкции, да платят компенсации и да изтеглят всички войски от региона.

Тръмп публикува и изявление на министъра на външните работи на Иран, в което се обявява безопасно преминаване през Ормузкия проток, ако бъдат изпълнени определени условия.

"Ако атаките срещу Иран бъдат спрени, нашите мощни въоръжени сили ще прекратят отбранителните си операции“, каза Абас Арагчи.

В продължение на две седмици безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде възможно чрез координация с въоръжените сили на Иран.

Ирански представители заявиха, че прекратяването на огъня е одобрено от новия върховен лидер, аятолах Моджтаба Хаменей, въпреки разузнавателните данни, според които той е в кома.

Иранският външен министър Абас Арагчи потвърди примирието и че "безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде възможно“ през двуседмичния период.

Тръмп заяви, че 10-точковото предложение "е работеща основа за преговори“, въпреки че в понеделник заяви, че сделката не е „достатъчно добра“.

Ванс води преговори

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, заедно със зетя на Тръмп Джаред Кушнер и специалния пратеник Стив Уиткоф, водят преговорите на САЩ за прекратяване на войната, която започна на 28 февруари - наречена операция "Епична ярост“.

Сделката дойде, след като пакистанският премиер Шариф публикува в X, че са постигнати големи пробиви между преговарящите от САЩ и Иран.

"Водят се дискусии за лични срещи между Съединените щати и Иран, но нищо не е окончателно, докато не бъде обявено от президента или Белия дом", каза говорителят на Белия дом Каролайн Ливит

Във вторник сутринта Тръмп предупреди, че "цяла цивилизация ще умре тази вечер и никога няма да бъде възкресена“, ако не бъде постигнато споразумение до крайния му срок от 20:00 ч. източно време.

Малко след обявяването на споразумението за прекратяване на огъня, в Тел Авив бяха издадени ранни предупреждения за приближаващ ракетен огън, съобщи Fox News.

Това е четвъртото удължаване, което Тръмп предлага на Ислямската република, откакто за първи път заплаши да "унищожи“ електроцентралите на Иран на 21 март.

Тръмп иска контрола върху Ормузкия проток

Тръмп е фиксиран върху това да принуди Иран да прекрати контрола си върху Ормузкия проток, стратегическия воден път край бреговете на страната, през който преминава една пета от световните доставки на петрол.

Иран бомбардира множество кораби, които са взели опасното решение да преминат през пролива. В резултат на това цените на петрола скочиха рязко и световните пазари се раздвижиха.

Средната цена за галон обикновен бензин се е увеличила от 2,98 долара на 4,14 долара, което е увеличение с 39%.

Американските преговарящи поискаха Иран да се откаже от възможностите си за обогатяване на уран, да намали програмите си за дронове и балистични ракети, да прекрати подкрепата си за посредници в региона и незабавно да отвори отново Ормузкия проток.

Президентът многократно е подчертавал, че целите на войната са да се гарантира, че Иран не може да създаде ядрено оръжие, неговите посредници не могат да се намесват в делата на страните от Близкия изток и че военноморските сили, дронове и балистични ракети на Иран са унищожени.

Мирният план в развитие

В понеделник Иран предложи на американските преговарящи 10-точково контрапредложение чрез пакистански представители, след като САЩ предоставиха на Исламабад 15-точково предложение за започване на прекратяване на огъня.

Президентът отказа да коментира 10-точковия план по-рано във вторник, казвайки пред Fox News: "Не мога да коментирам, защото в момента водим разгорещени преговори.“

Тръмп заяви в понеделник на пресконференция в Белия дом, че планът е "значителна стъпка“, но добави, че "не е достатъчно добър“.

Шариф призова както Тръмп, така и иранския режим да приемат двуседмичното прекратяване на огъня, преди президентът най-накрая да отстъпи.

"За да може дипломацията да си върви по план, искрено моля президента Тръмп да удължи крайния срок с две седмици. Пакистан, съвсем искрено, моли иранските братя да отворят Ормузкия проток за съответния период от две седмици като жест на добра воля“, каза Шариф във вторник следобед и добави:

"Също така призоваваме всички воюващи страни да спазват прекратяване на огъня навсякъде в продължение на две седмици, за да може дипломацията да постигне окончателно прекратяване на войната, в интерес на дългосрочния мир и стабилност в региона.“

Свързани статии Разяреният Тръмп за Иран: Цялата цивилизация ще загине

Дори преди изтичането на крайния срок, въздушни удари вече бяха поразили два моста и една жп гара. Американските сили също така удариха военна инфраструктура на остров Харг за втори път, ключов център за иранско производство на петрол.

Израелските военни предупредиха за повишен риск от входящи атаки с наближаването на крайния срок на Тръмп.

Преди обявяването в катарската столица Доха се чуха взривове, докато ОАЕ заявиха, че противовъздушната им отбрана реагира на ракетни заплахи.