Какви са цените на бензина и дизела на Балканите?

Две страни на Балканите, които традиционно имаха най-ниски цени на горивата, Северна Македония и Босна и Херцеговина, през последния месец, от началото на войната в Иран, регистрираха най-драстично увеличение на цените. От друга страна, двете традиционни рекордьорки по цени на горивата в региона, Сърбия и Албания, регистрираха най-ниското увеличение на цените на горивата за същия период, съобщава сръбската агенция Danas.

Увеличение на цената на дизела в региона

От началото на войната в Иран цената на дизела се е увеличила най-много в Босна и Херцеговина - с 54%. Преди войната цената на дизела в Босна и Херцеговина е била около 1,02 евро за литър, а според последното съобщение на правителството на Федерация Босна и Херцеговина дизелът вече е 1,84 евро за литър.

Второто най-голямо увеличение на цената на дизела е регистрирано в Северна Македония и възлиза на 40%. Преди войната цената на дизела в тази страна е била около 70 денара за литър, или около 1,11 евро за литър, а според последната официална информация е 98 денара за литър (1,61 евро за литър).

Следващото най-голямо увеличение на цената е регистрирано в Черна гора - 32,8%. Там преди войната дизелът е струвал 1,34 евро за литър, а в момента е 1,78 евро за литър.

В България увеличението на цената на дизела е 28,8% - от 1,25 евро на 1,61 евро за литър.

Румъния е следващата страна с най-голямо увеличение на цената на дизела от 25%. Тя се е повишила от 1,64 евро на 2,05 евро за литър.

В Словения увеличението на цената на дизела възлиза на 23%. Преди войната цената му е била 1,47 евро за литър, а сега е 1,81 евро за литър.

Следващата страна, където цената на дизела се е увеличила значително, е Хърватия, където увеличението е 22% . Преди войната дизелът е струвал 1,51 евро, а сега е 1,85 евро за литър.

В Албания цената на дизела се е увеличила с 10% - от 2,11 евро на 2,33 евро за литър.

Сърбия е една от страните с най-нисък скок в цената на дизела, който е бил седем процента. Преди войната цената на дизела е била 200 динара за литър (1,7 евро за литър), а сега е 214 динара за литър (1,82 евро за литър).

От всички страни в региона цените на дизела са се повишили най-малко в Унгария - с 6,6%. Преди войната цената му е била 1,52 евро за литър, а сега правителството ограничи цената до 1,62 евро за литър.

Увеличение на цената на бензина в региона

Босна и Херцеговина е и страната, където цената на бензина се е повишила най-много от началото на войната в Иран - с 22,5 процента. Преди войната тя е била 2,31 KM (1,18 евро), а в момента е 2,83 KM (1,45 евро).

Румъния е следващата страна, където цената на бензина отбеляза голям скок от около 17,3%. Преди войната бензинът там е струвал 1,56 евро за литър, а сега е 1,83 евро за литър.

България е третата страна с най-голямо увеличение на цената на бензина - 17,1%. Преди войната е била 1,23 евро за литър, а сега е 1,44 евро за литър.

В Словения ръстът е с 13,3%. Преди войната в Иран цената на бензина е била 1,43 евро за литър, а сега е 1,62 евро за литър.

Следващата страна с по-високи цени на бензина е Черна гора, където увеличението е малко над 13%, като същото увеличение е регистрирано и в Северна Македония.

В Черна гора преди войната бензинът е струвал 1,4 евро, а сега е 1,59 евро за литър. Що се отнася до Северна Македония, бензинът в тази страна преди войната е бил 73,5 денара за литър (1,2 евро за литър), а сега е 83,5 денара за литър (1,37 евро за литър).

В Хърватия ръстът е 12,2%, цената на бензина се е повишила от 1,48 евро на 1,66 евро за литър.

Унгария е една от страните с най-ниско увеличение - 5,5%. Цената е скочила от 1,46 евро на 1,54 евро за литър.

В Сърбия увеличението на цената на бензина е 4,4%. Цената се е увеличила от 181 динара (1,54 евро) на 189 динара (1,61 евро) за литър.

Албания е страната с най-ниско увеличение на цената на бензина в региона, което е малко над 3 процента. Преди войната цената на бензина е била 1,82 евро за литър, а сега е 1,88 евро за литър.

Гражданите на Северна Македония все още карат с най-евтиното гориво в региона.