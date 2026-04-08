Тръмп ще обсъди излизането от НАТО на срещата с Рюте

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще обсъди възможността за напускане на НАТО по време на срещата си с генералния секретар на алианса Марк Рюте.

Това съобщи Белият дом, обвинявайки партньорите на Вашингтон, че „обръщат гръб“ на американския народ, предаде АФП.

Срещата се провежда ден след като САЩ и Иран се споразумяха за двуседмично примирие. Тръмп изрази гнева си от отказа на западните партньори да подкрепят войната му срещу Иран, което разтърси 77-годишния трансатлантически алианс.

„Много е тъжно, че НАТО обърна гръб на американския народ през последните шест седмици, при положение че именно американският народ финансира отбраната им“, заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит.

На въпроса дали Тръмп ще обсъди евентуално изтегляне от НАТО, Ливит отговори: „Това е нещо, което президентът е обсъждал, и мисля, че е нещо, което президентът ще обсъди след няколко часа с генералния секретар Рюте“. „Може би ще чуете директно от президента след тази среща“, добави тя.

Тръмп нарече партньорите от НАТО „страхливци“ за това, че ограничават достъпа на американските сили до бази на тяхна територия и отказват да поемат водеща роля в усилията за отваряне на стратегическия Ормузки проток.

Но генералният секретар на НАТО се похвали с успехи в привличането на Тръмп обратно на своя страна – и ще се опита да го направи отново, когато се срещне с президента, както и с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и шефа на Пентагона Пийт Хегсет.

Преди посещението в Белия дом Рюте се срещна с Рубио, за да обсъдят Иран, войната на Русия срещу Украйна и отговорностите на НАТО.

„Двамата лидери обсъдиха операция Epic Fury, текущите усилия, ръководени от САЩ, за постигане на преговорен край на войната между Русия и Украйна, както и засилването на координацията и прехвърлянето на тежестта към съюзниците от НАТО“, каза главният заместник-говорител на Държавния департамент Томи Пигот. | БГНЕС