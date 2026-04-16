Ден на траур в Одеса, Зеленски иска натиск върху Русия

Украинският президент Володимир Зеленски отправи нов призив към партньорите на страната да продължават да оказват натиск върху Русия и да доставят обещаната подкрепа на Киев своевременно след последните атаки на Москва срещу украински градове, при които загинаха най-малко 15 души, предаде Ройтерс.

“Поредна нощ доказва, че Русия не заслужава никакво облекчаване от страна на световната политика или вдигане на санкциите“, заяви Зеленски в публикация в Екс. “Натискът върху Русия трябва да проработи. И е важно всяко обещание за подкрепа към Украйна да бъде изпълнено навреме“, добави той.

Тази нощ в Одеса бяха убити най-малко 9 души, а 23 са ранени, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

Днес е обявен ден на траур в Одеса

Днес в Одеса е обявен ден на траур във връзка с трагедията, станала в нощта на 15 срещу 16 април 2026 г. след масирана смесена атака на руските сили срещу града, която доведе до смъртта на хора, съобщиха на сайта на Одеския градски съвет.

Към момента е известно за осем загинали.

Държавното знаме на Украйна и знамето на град Одеса с траурни ленти са спуснати наполовина върху сградите.

На предприятията, институциите и организациите в града се препоръчва да ограничат използването на музика и провеждането на развлекателни събития.

Градските власти на Одеса се прекланят пред паметта на загиналите и изразяват искрени съболезнования на техните семейства и близки.