Зеленски бие тревога, Украйна остава без ракети "Пейтриът"

Украинските запаси от произведени в САЩ ракети за противовъздушна отбрана "Пейтриът" са изправени пред критичен недостиг, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за германската телевизия ZDF, цитирано от Kyiv Independent .

"Това е такъв дефицит, че ситуацията не може да бъде по-лоша", каза Зеленски, добавяйки, че войната в Близкия изток се отразява негативно на Украйна и намалява шансовете ѝ да получи военна помощ, пише Труд.

С прекратяването на американската помощ за Украйна при президента Доналд Тръмп, ракетите "Пейтриът" се превърнаха в болезнен въпрос. Произвеждани само в САЩ, въпреки развитието на нови производствени мощности в Германия,

ракетите PAC-3 остават най-добрата защита на Украйна срещу руски балистични ракети,

които често нанасят удари.

Според Зеленски, през последните дни Украйна е получила допълнителни вноски от Германия и Норвегия за програмата "Списък с приоритетни изисквания за Украйна" (PURL) и е постигнала споразумения с Берлин за доставката на противовъздушни ракети PAC-2, както и допълнителни пускови установки за системите IRIS-T.

"Получаваме системите за противовъздушна отбрана по-бавно, отколкото бихме могли, но ги получаваме", добави украинският президент.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви на събитие в Грузия, че спирането на американската помощ за Украйна е "едно от нещата“, с които той "най-много се гордее в тази администрация".

Зеленски обаче не е склонен да осъди настоящата позиция на САЩ. "Имам чувството, че (Тръмп) от самото начало каза, че ще остане по средата. Това показва, че той не е нито на моя страна, нито на страната на Русия", отбеляза Зеленски