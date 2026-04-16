Мощни руски атаки с ракети и дронове в Украйна, поне 14 загинали

Най-много убити има в Одеса и Киев

16.04.2026 | 09:26 ч. Обновена: 16.04.2026 | 09:28 ч.
Снимка: Reuters

Руски атаки с ракети и дронове убиха седем души в Одеса, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

„Руски ракетни атаки и атаки с дронове тази нощ убиха шестима души и раниха още 11 в южния украински град Одеса“, написа ръководителят на местната военна администрация Сергий Лисак в „Телеграм“. По-късно стана ясно, че има още една жертва в резултат на ударите. 

Лисак посочи, че са повредени жилищна сграда и пристанищни съоръжения. 

През нощта Русия започна вълна от въздушни удари и срещу Киев, убивайки най-малко четирима души, включително дете, съобщи ДПА.

Началникът на столичната военна администрация Тимур Ткаченко написа в Телеграм, че са ранени 18 души. Кметът Виталий Кличко заяви, че сред жертвите има 12-годишно дете и 35-годишна жена.

Журналисти от „Киев Индипендънт“ съобщават за множество експлозии, като ракетите са ударили града на няколко вълни.

Съобщава са за щети по жилищни и търговски сгради в няколко района, каза Ткаченко, като спешните служби са спасили дете от развалините на жилищен блок. Детето и майка му са получили медицинска помощ.

Пълният мащаб на щетите и жертвите остават неясни, тъй като атаките продължиха до сутринта.

Предупреждения за въздушна тревога бяха издадени и в други области. 

В Днепър са убити най-малко трима души, а 27 са ранени при ракетен удар, съобщи началникът на областната военна администрация Олександър Ганжа в Телеграм.

„Петима от ранените са в критично състояние, а в няколко жилищни сгради са избухнали пожари“, посочи Ганжа.

