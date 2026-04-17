След 42 години президент на Конго: Денис Сасу Нгесо се закле за нов мандат

Той бе преизбран с 94,8% от гласовете, ще управлява още пет години

17.04.2026 | 08:41 ч.
Снимка БГНЕС

Денис Сасу Нгесо положи клетва за нов мандат като президент на Република Конго, предаде Асошиейтед прес.

Церемонията по встъпването му в длъжност се състоя вчера на претъпкан стадион в град Кинтеле, северно от столицата Бразавил, съобщава БТА.

Преизбирането на Сасу Нгесо през март, с 94,8% от гласовете, удължава с още пет години 42-годишното му управление в богатата на петрол страна в Централна Африка. Негови съперници на изборите бяха шестима сравнително непознати кандидати.

В речта си на церемонията той заяви, че "няма да предаде хората, които са се мобилизирали, за да го почетат и да потвърдят подкрепата си".

Конго се бори с изключително високо равнище на дълга спрямо брутния вътрешен продукт на страната, както и с растяща безработица сред младите хора.

Сасу Нгесо е третият най-дълго управлявал африкански лидер след президента на Камерун Пол Бия и държавния глава на Екваториална Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Свиканият през 2015 г. референдум премахна възрастовите ограничения, както и тези за броя на мандатите, което му даде възможност да се кандидатира отново за поста.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

