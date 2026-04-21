Канадска туристка е убита при стрелба около пирамидите Теотиуакан в Мексико

Канадска туристка беше убита, а още четирима бяха ранени в археологическия обект на пирамидите в Теотиуакан - една от основните туристически атракции в Мексико, от въоръжен нападател, който откри огън срещу тях, а след това се самоуби, съобщиха властите, цитирани от световните агенции.

Сред четиримата ранени при стрелбата са двама колумбийци, една рускиня и още една канадка, посочи Кристобал Кастаседа, министърът на сигурността на щата Мексико, където се намират пирамидите.



Още двама души са били ранени вследствие на "падания", уточни министерството в изявление.

"Това, което се случи днес в Теотиуакан, ни причинява дълбока болка. Изразявам най-искрената си солидарност с пострадалите и техните семейства. В контакт сме с посолството на Канада", коментира в Екс мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум, която разпореди разследване на случая.

Федералните власти са открили "огнестрелно оръжие, нож и боеприпаси" на мястото, където са изпратени служители на полицията и Националната гвардия, гласи съобщение на федералния кабинет по сигурността.

Теотиуакан се намира на около 50 километра от столицата на Мексико, откъдето всеки ден тръгват екскурзии за местни и чуждестранни туристи.

С пирамидите на Слънцето и Луната и Алеята на мъртвите Теотиуакан е най-важният паметник от класическия доиспански период, достигнал своя разцвет в долината на Мексико между I и VII век, отбелязва АФП.

(БТА)