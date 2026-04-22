Кючуков: Тръмп не контролира събитията, Иран определя динамиката

За пореден път се сблъскахме със синдрома на тиктакащия часовник – дали ще започне нова ескалация на войната с неясен край или отново ще има отсрочка, но с неясно решение на конфликта. Така определя ситуацията в Близкия изток бившият заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков, директор на Института за икономика и международни отношения, който говори пред БНР.

Тръмп не контролира развитието на събитията, най-малкото не изцяло. Неговите действия се сблъскват с достатъчно силно противодействие от страна на Иран, отчита дипломатът.

Европа в много голяма степен отсъства от пътищата за решаване на конфликта в Близкия изток. Европа загуби статута си на геополитически играч, който представя условия за политическо решение и търси дипломацията като инструмент, гласи оценката на бившия заместник-министър на външните работи.

И динамиката, и дневният ред на преговорите не се определят толкова от САЩ, а от Иран, смята Кючуков.

Самото примирие не може да реши основния проблем от войната за Европа – снабдяването с енергоносители, допълни експертът.

Времето работи в полза на Иран и се получи своеобразен бумерангов ефект от акцията на САЩ и Израел в Иран, който удари много по-силно Европа, отколкото всички останали, коментира Любомир Кючуков. По думите му Европа най-тежко преживява последиците.

Не само войната, но и мирът в Украйна останаха на заден план. Вниманието беше изцяло преместено в Близкия изток и Иран, посочи още той.

"Повечето оръжие не носи повече мир, носи удължаване на войната", каза Кючуков във връзка с отблокирането на заема за Украйна след унгарските парламентарни избори.

Руши се цялата конструкция на следвоенния световен ред, обобщи Любомир Кючуков.

Според него сме свидетели "на свят, в който всичко се определя от силата" и "би било добре България да има достатъчно видима външна политика".