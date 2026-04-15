Световният елит се събра за "тайното правителство“: Лидери и милиардери обсъждат AI, война и криптовалути

Световни лидери и милиардери се събраха във Вашингтон този уикенд за скандалната със своята строго секретна годишна среща на Билдерберг.

Без записани протоколи, публикувани репортажи в пресата или интервюта, дадени на медиите, скандалната конференция е обвита в мистерия и отдавна е обект на безброй конспиративни теории.

Критиците я обвиняват, че е основа за създаването на тайно правителство или мистериозен нов световен ред.

Тайното общество

Събитието на високо ниво за работа в мрежа е създадено през 1954 г., за да насърчи диалога между САЩ и Европа, за да се предотврати друга война, но сега целта е да позволи на западните лидери да споделят новаторски идеи.

Сега, навлизайки в 72-рата си година, световният елит се събра между 9 и 12 април, за да обсъди редица теми - от бъдещето на изкуствения интелект и съвременната война до криптовалутите.

Сред участниците бяха редица милиардери, като например главният изпълнителен директор на Palantir Алекс Карп, който работи по проекта "Златен купол“ на Доналд Тръмп за 185 милиарда долара, основателят на Spotify Даниел Ек и бившият главен изпълнителен директор на Google Ерик Шмит.

Крал Чарлз III, Дейвид Камерън, Барак Обама, Бил Клинтън и Питър Манделсън са участвали в предишни срещи през годините.

Преди тазгодишното събиране беше поставен охранителен кордон около луксозния хотел Salamander, докато 128 военни лидери, технологични магнати и политици се готвеха за дни на тайни разговори.

Рюте също беше на тайната среща

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна на срещата след "много откровен“ разговор с президента на САЩ в Белия дом, на фона на огромна криза и несигурност за трансатлантическия алианс.

През последните седмици Тръмп многократно атакува НАТО като нищо повече от „хартиен тигър“, заплашвайки да се откаже от организацията от 32 държави поради липса на подкрепа за войната му срещу Иран.

Една от точките в дневния ред беше "Трансатлантическите отношения между отбраната и промишлеността“, което внушава, че нестабилното бъдеще на алианса е спешен проблем, който вълнува лидерите на западния свят.

Конференцията събра гиганти от Уолстрийт, като главните изпълнителни директори на KKR и Lazard, както и ръководителите на огромни корпорации като Pfizer. Във Вашингтон бизнес титаните имаха възможност да обменят бележки с членове на вътрешния кръг на Тръмп.

От Белия дом, министърът на вътрешните работи Дъг Бъргъм посетиха града, както и архитектът на американската търговска политика по време на първото президентство на Тръмп, Робърт Лайтхайзър, и министърът на армията Даниел Дрискол - често наричан "човекът с дронове“ на президента заради подкрепата му за новите технологии на бойното поле.

По-рано тази година бившият ръководител на Google Шмит заяви пред FT, че "бъдещите войни ще бъдат определени от безпилотни оръжия“, с рояци дронове, управлявани дистанционно и все по-автоматизирани с изкуствен интелект за насочване“.

На тазгодишното събитие на Билдерберг той щеше да може да обсъди бъдещето на войната заедно с четиризвездния адмирал Самюъл Папаро, 27-ия командир на Индо-Тихоокеанското командване на САЩ, и Брайън Шимпф, съосновател и главен изпълнителен директор на компанията за отбранителни технологии Anduril Industries.

Забележително е, че рисковият капиталист Питър Тийл, съосновател на PayPal, отсъстваше от срещата, въпреки факта, че е член на управителния комитет на групата от 2008 г. и е отговорен за частичното финансиране на екстравагантните ѝ срещи във Вашингтон.

Блейз Метревели, първата жена шеф на MI6, присъстваше, заедно с Джон Соуърс, който преди това заемаше ръководната позиция между 2009 и 2014 г., бившия съветник по националната сигурност на Обединеното кралство Марк Седуил и министъра на правосъдието Дейвид Лами.

Други теми, включени в списъка за обсъждане, включваха Запада, Китай, САЩ, Украйна, Русия, Близкия изток, световната търговия, Европа, енергийната диверсификация и сигурността в Арктика.

Забележително е, че тазгодишната среща на Билдерберг беше първата, в която участва гренландка - Вивиан Моцфелд, бивш външен министър и бивш председател на Инатсисартут.

Нейното присъствие на тайното събиране беше ясен сигнал за Тръмп, че Гренландия има забележителни съюзници на Запад, въпреки желанието на американския президент да завземе територията и пренебрежителните му забележки за X, като наскоро го нарече "ГОЛЯМО, ЗЛЕ УПРАВЛЯВАНО ПАРЧЕ ЛЕД!!!“.

Конспиративни теории

Дискусиите се провеждат съгласно правилото на Chatham House, което означава, че участниците са свободни да използват получената информация, но нито самоличността, нито принадлежността на говорещия(ите), нито на който и да е друг участник, не могат да бъдат разкривани.

Срещата тази година се проведе в хотел NH Lingotto в Торино, Италия. Репортерът наблюдаваше как военна полиция охранява периметъра на хотела, а кучета-търсачи проверяват за бомби отвън.

Колко влияние всъщност имат групи като Билдерберг, е трудно да се прецени, според Кристина Гарстен, професор в Шведския колеж за напреднали изследвания, която изучава транснационални мозъчни тръстове.

Те се стремят да оформят широкия политически и корпоративен дневен ред. Но ако се смята, че имат твърде голямо влияние, могат да бъдат обвинени в антидемократичност.

"Там могат да процъфтяват конспиративните теории“, каза тя.

Тя отхвърли убеждението на някои, че групи като Билдерберг съставляват сенчесто световно правителство. "Мисля, че това е много преувеличено“, каза тя.