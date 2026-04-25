Гръцки фермери заплашват да блокират границата при "Промахон" до дни

Гръцки фермери заплашват с блокада на границата с България при "Промахон" в началото на май.

Расте напрежението сред фермерите от Серес. От местния фермерски съюз заявиха, че правителството не е изпълнило обещанията и местните земеделци и животновъди фалират.

Те съобщават, че не са им изплатени европейски субсидии, както и помощи за горива и торове.

Въведените мерки като субсидиране на 15% от цената на торовете, данъчни облекчения и корекция на цената на горивата не са достатъчни. Произвежданата от тях продукция е прекалено скъпа, а на пазара се внасят плодове, зеленчуци и месо от чужбина със съмнително качество.

Днес на заседание на фермерите от област Серес се взе решение, че в началото на месец май започват нови протести по пътищата и този път ще блокират граничния пункт "Промахон", предаде кореспондентът на БНР.

Опозицията призова аграрното министерство да овладее с нови мерки недоволството на гръцките фермери.